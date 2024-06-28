Количество обстрелов Украины может уменьшиться: британская разведка рассказала об успехе ВСУ

В последнее время украинские войска нанесли серию успешных ударов по российским авиабазам, с которых запускали дроны. На какое-то время Россия будет вынуждена сократить количество запусков и, следовательно, количество ударов по территории Украины может на некоторое время сократиться. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в Х (Twitter).

Дроны-камикадзе "Shahed". Фото: из открытых источников

В сводке говорится, поскольку Украина справилась с планами России установить контроль над воздушным пространством над Украиной, Россия была ограничена в своих возможностях использовать свои значительные силы быстрых реактивных самолетов и бомбардировщиков.

Чтобы преодолеть этот недостаток, Россия стала сильно зависеть от широкого использования относительно недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они использовались для помех для украинской ПВО и атак на цели, как военные, так и гражданские, за пределами досягаемости ее артиллерии.

Британские специалисты отмечают, ВМС Украины и СБУ 21 июня сообщили, что нанесли удар по 726-му российскому учебному центру ПВО на аэродроме Ейск, Россия. Эта база является одной из как минимум пяти, с которых Россия наносит удары БПЛА по Украине. Сообщается, что в результате этого удара было уничтожено 120 БПЛА разных типов и ранено 9 человек.

По данным британской разведки, в краткосрочной перспективе эти удары приведут к некоторому нарушению способности России использовать БПЛА для нанесения ударов по целям глубоко на территории Украины из этих мест.

"Существует реальная вероятность того, что Россия рассредоточит свои операции с БПЛА по менее уязвимым базам, и, следовательно, воздействие, вероятно, будет временным. Вполне вероятно, что Украина воспользуется своими недавними успехами и продолжит кампанию по борьбе с БПЛА в ущерб России", — отмечают в Минобороны Британии.

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