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Марьян Ощановский
Руководству Украины не стоит зацикливаться на количестве набранных новобранцев как ключевом показателе эффективности мобилизации, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
В Украине продолжается мобилизация. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, думать нужно о корне проблемы — мотивации населения, системе государственного рекрутинга, подготовке мобилизованных и применении подразделений.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что победа Дональд Трампа на выборах президента США – это следствие слабости Демократической партии, не понимающей интересов рядового американца, заявил политолог, офицер ВСУ Николай Мельник. "Победа Трампа — это заслуга, в первую очередь, демократов, которые так и остаются далекими от рядового американца и говорят на его языке. Главная претензия к демократам со стороны американского избирателя — слабость. А за слабых не голосуют. Их жалеют, морально поддерживают, но не голосуют", — подчеркнул он.
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