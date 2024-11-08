Количество мобилизованных – не главное: что самое важное поменять в ВСУ

Руководству Украины не стоит зацикливаться на количестве набранных новобранцев как ключевом показателе эффективности мобилизации, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В Украине продолжается мобилизация. Фото из открытых источников

"Почему-то мы продолжаем постоянно говорить о количестве людей, которое нужно мобилизовать за какой-то период. Категорически не нравится, что мы руководствуемся этим показателем как единственным и самым важным. Во-первых, не стоит забывать о том, как эти люди потом применяются. На количестве все не кончается, а только начинается. Обучение, оснащение, снабжение, использование на поле боя. Во-вторых, ни для кого не секрет, что качество набранного личного состава становится все хуже — в первую очередь, из-за все большего количества не очень мотивированных людей", — сказал Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, думать нужно о корне проблемы — мотивации населения, системе государственного рекрутинга, подготовке мобилизованных и применении подразделений.

"Даже немотивированный боец, попадая в нормальное подразделение к нормальным командирам, работающим с личным составом, очень быстро станет мотивированным, будет равняться на собратьев и принесет максимум пользы", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что победа Дональд Трампа на выборах президента США – это следствие слабости Демократической партии, не понимающей интересов рядового американца, заявил политолог, офицер ВСУ Николай Мельник. "Победа Трампа — это заслуга, в первую очередь, демократов, которые так и остаются далекими от рядового американца и говорят на его языке. Главная претензия к демократам со стороны американского избирателя — слабость. А за слабых не голосуют. Их жалеют, морально поддерживают, но не голосуют", — подчеркнул он.