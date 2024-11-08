logo

BTC/USD

75837.06

ETH/USD

2877.48

LTC/USD

71.47

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Количество мобилизованных – не главное: что самое важное поменять в ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Количество мобилизованных – не главное: что самое важное поменять в ВСУ

Большое количество мобилизованных не решит всех проблем на фронте

сегодня, 00:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Руководству Украины не стоит зацикливаться на количестве набранных новобранцев как ключевом показателе эффективности мобилизации, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Количество мобилизованных – не главное: что самое важное поменять в ВСУ

В Украине продолжается мобилизация. Фото из открытых источников

"Почему-то мы продолжаем постоянно говорить о количестве людей, которое нужно мобилизовать за какой-то период. Категорически не нравится, что мы руководствуемся этим показателем как единственным и самым важным. Во-первых, не стоит забывать о том, как эти люди потом применяются. На количестве все не кончается, а только начинается. Обучение, оснащение, снабжение, использование на поле боя. Во-вторых, ни для кого не секрет, что качество набранного личного состава становится все хуже — в первую очередь, из-за все большего количества не очень мотивированных людей", — сказал Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, думать нужно о корне проблемы — мотивации населения, системе государственного рекрутинга, подготовке мобилизованных и применении подразделений.

"Даже немотивированный боец, попадая в нормальное подразделение к нормальным командирам, работающим с личным составом, очень быстро станет мотивированным, будет равняться на собратьев и принесет максимум пользы", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что победа Дональд Трампа на выборах президента США – это следствие слабости Демократической партии, не понимающей интересов рядового американца, заявил политолог, офицер ВСУ Николай Мельник. "Победа Трампа — это заслуга, в первую очередь, демократов, которые так и остаются далекими от рядового американца и говорят на его языке. Главная претензия к демократам со стороны американского избирателя — слабость. А за слабых не голосуют. Их жалеют, морально поддерживают, но не голосуют", — подчеркнул он.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5438
Теги:

Новости

Все новости