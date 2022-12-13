Как сообщает Оперативное командование "Юг", воины 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка во время освобождения Николаевской области получили артефакты , как и свидетельствуют об ужасном материальном обеспечении российской армии, пишут "Комментарии".



В Николаевской области нашли образцы амуниции "второй армии мира"

В частности, в одном из частных домов нашли несколько советских бронежилетов ЖЗЛ-74.

"Этот бронежилет был разработан в 1974 году на смену более устаревшему в то время ЖЗТ-71 М. В его основе использована так называемая чешуйчатая схема размещения элементов диаметром 50 мм, толщиной в 2 мм, которые расположены в два ряда", — рассказывают в ОК "Юг".

Характеристики "современного" российского бронежилета "второй армии мира" свидетельствуют о какой-либо защите его владельца от удара ножом, заточки, шилом или спицей, а также ослабления от ударов камней, топора, лома, другого оружия ударно-мелкого действия за счет жесткости всего конструкции и ее частей

"Этот образец военные бригады передали в коллекцию Национальный музей истории Украины. Морально устаревшее оружие и плохое обеспечение врага помогают нашим защитникам уничтожить как можно больше кафиров, приближая долгожданную Победу", — говорят в ОК "Юг".

Как писали ранее "Комментарии", россияне теряют свою технику не только на фронте, но из-за обычной тупости, ведь не могут безопасно доставить военную технику на поле боя. Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ВСУ, опубликовавшее соответствующее видео, где видно, как оккупанты потеряли свою БМП, потому что плохо закрепили ее на платформе поезда.



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