Когда завершится война в Украине. Что сыграет ключевую роль в ее прекращении

Самым популярным вопросом, ответ на который ожидает каждый украинец является вопрос о том, когда же в стране завершится война, и каким способом можно добиться ее прекращения, говорит Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко

По его словам, еще буквально в прошлом году у многих были завышенные ожидания по поводу завершения войны. Преобладала мысль, что еще немного, Запад даст Украине все необходимое оружие и Украина победит на поле боя. Сейчас, отмечает эксперт, таких ожиданий намного меньше.

Но, добавляет он, появились завышенные ожидания по поводу того, что в Украину придут войска НАТО, которые помогут победить Россию. При этом Фесенко напомнил, что президент США Джо Байден заявлял о том, что американские военные не будут принимать участие в войне в Украине. При этом идея президента Франции Эммануэля Макрона пока не собрала большого количества сторонников.

"Главным фактором сдерживания НАТО от прямого участия в войне против России является риск ядерной войны. Этот же риск пока сдерживает и Путина от удара по соседним странам Запада", — отметил эксперт.

В то же время, по его словам, есть еще одна крайность – это ожидания, что Россия вот-вот победит Украину. Некоторые западные СМИ утверждают, что якобы война в Украине будет заморожена, вероятно, в последствие переговоров на условиях России.

При этом, добавляет эксперт, тема переговоров также неоднозначно и с разными крайностями воспринимается в обществе. Одни считают, что нужно идти на переговоры с РФ на любых условиях, главное, чтобы настал мир. Они выдают желаемое за действительно, когда видят некие "намеки" на такой сценарий в заявления кремлевского диктатора Владимира Путина или канцлера Германии Олафа Шольца.

В то же время другая группа уверена, что с Россией вообще нельзя вести переговоров. При этом она крайне насторожено воспринимает проведение "саммита мира" в Швейцарии, на котором без участи РФ просто должны обсудить формулу мира президента Владимира Зеленского.

"Отсюда очень простой ответ на вопрос о том, когда завершится война: никто и нигде (ни в Москве, ни в Киеве, ни в Вашингтоне, Берлине или Париже) не знает, когда завершится война. На данный момент я не вижу никаких реальных предпосылок (ни военных, ни политических) для завершения войны в ближайшие полгода, с высокой вероятностью и до конца года" , — заявил Фесенко.

По его словам, война может затянуться еще на несколько лет, а ее масштабы могут выйти за пределы Украины. При этом, добавляет политолог, параллельно могут инициироваться и мирные переговоры, которые, однако, далеко не сразу приведут к завершению войны.

Фесенко считает, что решающим фактором завершения войны будет ход и результаты военных действий, а также ресурсное обеспечение воюющих сторон. Помимо этого, добавил эксперт, на условия и саму возможность завершения войны также будет влиять развитие социально-политической и экономической ситуации в России, Украине, США и ЕС, и общая международная ситуация. От сочетания этих факторов будут зависеть и условия завершения войны, и то, когда именно она может завершиться, подытожил Фесенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ готовятся создать новое ударное формирования для ведения войны в Украине.



