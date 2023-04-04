Когда закончится война в Украине и следует ли привлекать к этой борьбе частные войска, - международный эксперт

Вопрос о привлечении частных военных компаний по борьбе с российским агрессором на территории Украины следует воспринимать осторожно. А обеспечение вашего государства вооружением, отправкой туда экспертов – похоже, на ситуацию с Ираком. Об этом во время интервью для Голоса Америки, заявив международный эксперт по разведдеятельности Тони Шина, пишут " Комментарии".



Насколько затянется война в Украине

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Тогда (в Ираке) американским войскам понадобилось некоторое время, чтобы оказать такую поддержку против явного врага, который обезглавливал людей. Я был там, я видел это. Я видел, как перешли "красную линию", но все равно пошел час, поэтому этот запрос требует осторожности", – отметил международный эксперт.

Тони Шина добавил, что он и в его военной разведывательной компании MOSAIC надеются, что не дойдут до того, что они вынуждены будут действовать и протягивать руку помощи. Всё зависит от того, как будет развиваться ситуация в этой войне в будущем.

"Посмотрим, каким может быть решение. Но я вообще не вижу этого в обозримом будущем", — отметил Тони Шина.

Как отметил международный эксперт, в свое время во время пребывания в Украине с определенными миссиями еще с самого начала стало понятно, что эта война будет долговременной. Ведь президент Зеленский, по словам Тони Шина, не пойдет на поступки Путину. А российский диктатор – не будет подписывать ничего, что будете свидетельствовать о его впечатлении.

"Поэтому я думаю, что, в конце концов, это станет израильско-палестинской ситуацией, когда у вас есть этот непрерывный конфликт и борьба, но четкого решения нет", — резюмировал бывший представитель разведки Южно-Африканской Республики.

Напомним, "Комментарии" писали – Трамп продолжает нагнетать: экспрезидент США дал прогноз – чем закончится война в Украине. Дональд Трамп считает, что Путин в конце концов захватит всю Украину.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в ВСУ рассказали, сколько еще может продолжаться война с Россией. Генерал Виктор Назаров заявил, что война России против Украины может продолжаться еще не менее одного года.











