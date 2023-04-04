Когда закончится война в Украине и следует ли привлекать к этой борьбе частные войска, - международный эксперт

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Белоокая Ира
Вопрос о привлечении частных военных компаний по борьбе с российским агрессором на территории Украины следует воспринимать осторожно. А обеспечение вашего государства вооружением, отправкой туда экспертов – похоже, на ситуацию с Ираком. Об этом во время интервью для Голоса Америки, заявив международный эксперт по разведдеятельности Тони Шина, пишут " Комментарии".
Насколько затянется война в Украине
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Тони Шина добавил, что он и в его военной разведывательной компании MOSAIC надеются, что не дойдут до того, что они вынуждены будут действовать и протягивать руку помощи. Всё зависит от того, как будет развиваться ситуация в этой войне в будущем.
Как отметил международный эксперт, в свое время во время пребывания в Украине с определенными миссиями еще с самого начала стало понятно, что эта война будет долговременной. Ведь президент Зеленский, по словам Тони Шина, не пойдет на поступки Путину. А российский диктатор – не будет подписывать ничего, что будете свидетельствовать о его впечатлении.
Напомним, "Комментарии" писали – Трамп продолжает нагнетать: экспрезидент США дал прогноз – чем закончится война в Украине. Дональд Трамп считает, что Путин в конце концов захватит всю Украину.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в ВСУ рассказали, сколько еще может продолжаться война с Россией. Генерал Виктор Назаров заявил, что война России против Украины может продолжаться еще не менее одного года.
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