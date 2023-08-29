Когда закончится война в Украине: что думает большинство украинцев

В Украине растет количество респондентов, ориентирующихся на длительную войну с агрессором. Более 80% наших соотечественников ожидают возвращения всех территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС по заказу Института социологии НАН Украины.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Согласно данных социологов в июне 2023 года 42% респондентов считали, что война будет длиться больше года. В декабре 2022 года так думали только 26%. В то же время количество ожидающих победы за полгода-год уменьшилось с 50% до 34%.

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Более 80% опрошенных полагают, что победой станет возвращение всех территорий Украины в границах 1991 года. Остальные варианты не набирают даже 5%.

Также в этом же опросе социологи поинтересовались у украинцев мнением относительно того, считают ли они себя националисты, придерживаются ли "правых" взглядов. Так по результатам опроса по состоянию на июнь 2023 года около 20% украинцев считают себя националистами. В целом считают себя сторонниками "правых" взглядов более 30% респондентов, "левых" — 12%.

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