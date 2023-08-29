Сколько украинцев считают себя националистами, – опрос

По результатам опроса по состоянию на июнь 2023 года около 20% украинцев считают себя националистами. В целом считают себя сторонниками "правых" взглядов более 30% респондентов, "левых" — 12%. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты социологического мониторинга "Украинское общество", который проводил КМИС по заказу Института социологии НАН Украины в июне.

Националисты в Украине. Фото: из открытых источников

Социологи подтверждают, что российская агрессия уже сыграла свою роль. В идеологическом плане в Украине фиксируется значительный "сдвиг в право". Так, количество украинцев, которые назвали себя националистами, составляет почти 19%. До широкомасштабного вторжения размер этой группы фиксировался на уровне 3-4%.

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Совокупно количество идеологических (по самоопределению) респондентов составило около 57%.

Среди них соотношение "левых" к "правым" равно ориентировочно 1 к 3. Меньше всего в Украине представлены люди, которые считают себя сторонниками либеральных идей (6%)".

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