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Сколько украинцев считают себя националистами, – опрос

Каждый пятый в Украине считает себя националистом

сегодня, 12:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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По результатам опроса по состоянию на июнь 2023 года около 20% украинцев считают себя националистами. В целом считают себя сторонниками "правых" взглядов более 30% респондентов, "левых" — 12%. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты социологического мониторинга "Украинское общество", который проводил КМИС по заказу Института социологии НАН Украины в июне.

Сколько украинцев считают себя националистами, – опрос

Националисты в Украине. Фото: из открытых источников

Социологи подтверждают, что российская агрессия уже сыграла свою роль. В идеологическом плане в Украине фиксируется значительный "сдвиг в право". Так, количество украинцев, которые назвали себя националистами, составляет почти 19%. До широкомасштабного вторжения размер этой группы фиксировался на уровне 3-4%.


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Совокупно количество идеологических (по самоопределению) респондентов составило около 57%.

Среди них соотношение "левых" к "правым" равно ориентировочно 1 к 3. Меньше всего в Украине представлены люди, которые считают себя сторонниками либеральных идей (6%)".

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что первые лица страны единодушно заявили о невозможности даже дискутировать на тему готовности Украины обменять оккупированные территории на входной билет в НАТО, в сети продолжаются активные обсуждения данного вопроса. Социологи Active Group решили поинтересоваться у украинцев мнением – может ли быть уместным мнение главы канцелярии НАТО Стиана Йенссена относительно готовности потерять часть территории в обмен на зонтик безопасности НАТО для другой части страны.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинцы начали массово уезжать из Польши: в чем причина.




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Источник: https://kiis.com.ua/materials/pr/20230829_d/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83-2023.pdf
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