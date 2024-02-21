Когда закончится война с Россией. Эксперт дал ответ

По мнению Игоря Романенко, война будет длиться два-три года. При этом он советует разделять такие понятия, как приостановление ведения боевых действий и завершение войны, то есть подписание сторонами соответствующих дипломатических документов. В этом контексте эксперт напомнил, что до сих пор такие документы не подписаны между Россией и Японией, при этом боевые действия между странами закончились в 1945 году. Поэтому не исключено, что в Украине может произойти нечто подобное.

Игорь Романенко

Кроме того, Романенко обратил внимание, что союзники Украины помогают ей ровно настолько, чтобы она не проиграла России.

При этом они также оказывают помощи столько, чтобы резко и решительно не проиграла Россия. Повторяется та же история, что и при распаде Советского Союза. Американцы и другие страны сейчас видят примерно те же риски в случае распада РФ, что и раньше – в случае распада СССР",

– считает Романенко.

Именно поэтому, по его мнению, Запад хочет не допустить эскалацию войны, чтобы им не пришлось в ней участвовать. Кроме того, добавляет эксперт, партнеры хотят сделать все, чтобы Россия не пошла на применение оружия массового поражения.

"При таком подходе война может оказаться надолго. А чем дольше будет продолжаться эта война, тем меньше будет желающих помогать Украине",

– подчеркнул Романенко.

То есть, добавил он, ситуация сейчас действительно сложная и через несколько месяцев появится понимание, какую стратегию выбрали союзники Украины, что в любом случае будет иметь отражение на действиях ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению ветерана АТО Евгения Дикого, Россия хочет "добить" Украину в 2024 году и делает для этого все возможное. Он добавил, что быстро прекратить войну можно только при капитуляции. Если Украина хочет бороться, то война будет продолжаться точно еще один год.

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