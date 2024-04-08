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Когда закончится война: что думают украинцы

Украинцы назвали временные рамки, в которых закончится война в Украине. В длительную войну более пяти лет верит почти каждый десятый респондент.

сегодня, 14:35
Автор:
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Slava Kot
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Большинство украинцев считают, что война в Украине закончится через 1-2 года. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI).

Когда закончится война: что думают украинцы

Когда закончится война в Украине. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса от IRI, 37% украинцев считают, что война закончится через 1-2 года. Следующим по популярности идет вариант об окончании войны менее чем за год – 26%. То, что война в Украине будет продолжаться 3-4 года, считают 14%.

Вариант, что война закончится через 5 или более лет, избрали 8% респондентов. В то, что война в Украине никогда не закончится, верят 3% опрошенных, а еще 11% затруднились ответить на вопрос.

Когда закончится война: что думают украинцы - фото 2

Когда закончится война по мнению украинцев. Опрос IRI

Также опрос от IRI задал вопрос, каким респонденты видят будущее Украины. Подавляющее большинство украинцев считают, что будущее Украины скорее обнадеживающее – 80%. Но, показатель безнадежного будущего Украины постепенно растет. В первые полтора года войны он составлял 2-3%, в сентябре 2023 года увеличился до 9%, а по состоянию на февраль 2024 года составил 14%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у украинцев начало меняться мнение о победе Украины в войне. Несмотря на большинство населения, считающего, что Украина победит, доля тех, у кого противоположное мнение резко возросла на второй год после полномасштабного вторжения России.

Также "Комментарии" писали о канцлере Германии Олафе Шольце, который назвал момент, когда закончится война в Украине. По его словам, это будет тогда, когда русские солдаты уйдут из Украины.



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Источник: https://iri.org.ua/survey/opytuvannya-absolyutna-bilshist-ukrayintsiv-viryt-u-peremohu-nad-rosiyeyu-pidtrymuyut
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