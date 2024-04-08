Когда закончится война: что думают украинцы

Большинство украинцев считают, что война в Украине закончится через 1-2 года. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI).



Когда закончится война в Украине. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса от IRI, 37% украинцев считают, что война закончится через 1-2 года. Следующим по популярности идет вариант об окончании войны менее чем за год – 26%. То, что война в Украине будет продолжаться 3-4 года, считают 14%.

Вариант, что война закончится через 5 или более лет, избрали 8% респондентов. В то, что война в Украине никогда не закончится, верят 3% опрошенных, а еще 11% затруднились ответить на вопрос.

Когда закончится война по мнению украинцев. Опрос IRI

Также опрос от IRI задал вопрос, каким респонденты видят будущее Украины. Подавляющее большинство украинцев считают, что будущее Украины скорее обнадеживающее – 80%. Но, показатель безнадежного будущего Украины постепенно растет. В первые полтора года войны он составлял 2-3%, в сентябре 2023 года увеличился до 9%, а по состоянию на февраль 2024 года составил 14%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у украинцев начало меняться мнение о победе Украины в войне. Несмотря на большинство населения, считающего, что Украина победит, доля тех, у кого противоположное мнение резко возросла на второй год после полномасштабного вторжения России.

Также "Комментарии" писали о канцлере Германии Олафе Шольце, который назвал момент, когда закончится война в Украине. По его словам, это будет тогда, когда русские солдаты уйдут из Украины.