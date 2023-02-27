Когда закончатся учения "Гвардии наступления": ответ МВД

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Кравцев Сергей
Украинских защитников из формируемой сейчас "Гвардии наступления" будут тренировать от двух до четырех месяцев. Также параллельно будут решаться вопросы материально-технического обеспечения новых бригад. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Гвардию наступления будут готовить несколько месяцев. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
По его словам, первыми на учебные полигоны отправят "костяк" формируемых бригад – действующих военнослужащих и работников МВД, которые уже имеют определенный опыт, в том числе боевой.
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Одновременно с этим идет процесс комплектования новых бригад материально-техническими ресурсами.
Напомним, в начале февраля Министерство внутренних дел объявило о формировании добровольческих штурмовых бригад "Гвардии наступления". Утверждается, что они сыграют важную роль в ходе будущего контрнаступления.
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