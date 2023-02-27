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Когда закончатся учения "Гвардии наступления": ответ МВД

Добровольческие бригады будут выполнять штурмовые задачи в ходе контрнаступления

сегодня, 08:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинских защитников из формируемой сейчас "Гвардии наступления" будут тренировать от двух до четырех месяцев. Также параллельно будут решаться вопросы материально-технического обеспечения новых бригад. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Когда закончатся учения "Гвардии наступления": ответ МВД

Гвардию наступления будут готовить несколько месяцев. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, первыми на учебные полигоны отправят "костяк" формируемых бригад – действующих военнослужащих и работников МВД, которые уже имеют определенный опыт, в том числе боевой.


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"Затем к ним постепенно будут присоединяться новые бойцы – из числа добровольцев, отобранных во время рекрутинговой кампании в бригады "Гвардии наступления", которая продолжается", – рассказал министр.  

Одновременно с этим идет процесс комплектования новых бригад материально-техническими ресурсами. 

"Мы должны вовремя заправить технику, вовремя ее отремонтировать. Мы понимаем, что сам военный не должен думать ни о чем (Ред. – другом), как усилить свои навыки, о своем профессиональном уровне и о действиях на поле боя, чтобы уберечь друг друга, чтобы выполнить боевую задачу", – заявил Клименко.

Напомним, в начале февраля Министерство внутренних дел объявило о формировании добровольческих штурмовых бригад "Гвардии наступления". Утверждается, что они сыграют важную роль в ходе будущего контрнаступления.

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Источник: https://t.me/mvs_ukraine/23513
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