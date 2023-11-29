Когда ВСУ выйдут на границы 1991 года: какая стадия войны идет сейчас

Сейчас ни одна из сторон российско-украинской войны не может достигнуть явного успеха. Поэтому, скорее всего, развязка в войне переносится на 2024-й год. Так ли это? Какая стадия ведения войны происходит сейчас? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

ВСУ выйдут на границы 1991 года либо весной, либо в начале лета 2025-го

Военный эксперт Роман Свитан в интервью "Главреду" заявил, что горячая фаза войны с Россией не будет затяжной. Она закончится сначала освобождением Крыма, а затем – деоккупацией Донбасса. Скорее всего, эти события будут продолжаться до 2025 года.

По мнению эксперта, победа Украины над российской армией является частью планов США и вплетена в политическую борьбу в Америке. Поэтому основная фаза войны должна завершиться ориентировочно осенью следующего года – как раз перед тем, как состоятся выборы американского президента. Вероятнее всего, весной нам предоставят достаточное количество истребителей и дальнобойных ракет для выполнения основной задачи – освобождения Крыма".

Свитан отмечает, что авиация и дальнобойные ракеты позволят освободить аннексированный полуостров за три-четыре месяца. Речь идет об июне-августе следующего года. Дальше – будет освобождение Донбасса.

"Освобождать Донбасс после Крыма будет уже легче, но боевая работа все равно затянется. В такой ситуации пойдет продвижение к границе и появится возможность отрезать регион от России. Правда, для этого придется зайти на территорию России – в Ростов или Таганрог, чтобы отрезать Донбасс по восточным рубежам, или двигаться по Сиверскому Донцу, Дону или Миусу. Донбасс придется зачищать, наверное, где-то весной 2025 года", – говорит военный эксперт.

По мнению эксперта, все эти события будут проходить накануне принятия Украины в НАТО. Свитан считает, что, вероятно, ВСУ выйдут на границы 1991 года либо весной, либо в начале лета 2025-го – перед саммитом в Нидерландах.

Сейчас идет третья стадии ведения войны

Военный эксперт Петр Черник в интервью "24 Каналу" заявил, что, если анализировать происходящее в смысле ведения классической индустриальной войны, то мы находимся в третьей стадии ведения войны. То есть, перемола сил и средств врага. Кто лучше перемелет их, тот в итоге и выиграет.

Военный эксперт отметил, что Украина достигала уже невероятных результатов по уничтожению врага. В частности, официально известно о более 320 тысяч ликвидированных оккупантов. Это количество можно умножить на три.

"Это количество смело умножаем на три. Есть хороший миллион. К началу полномасштабного вторжения российское войско насчитывало примерно 900 тысяч – миллион личного состава", – заметил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — чего не хватает Украине для более эффективной борьбы с агрессором: что может произойти на фронтах.



