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Когда ВСУ будет иметь украинские дроны

Сколько времени понадобится Украине на разработку ударных дронов дальнего действия, рассказал военный эксперт

сегодня, 23:25
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Автор:

Моесеенко Валентина

На разработку и производство ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего радиуса действия может уйти от 6 месяцев до года. Такое мнение озвучил в эфире телеканала FREEДОМ военный эксперт Сергей Грабский, пишут "Комментарии".

Когда ВСУ будет иметь украинские дроны

Беспилотники украинского производства появятся в течение года

Украина начала разработку новейших, призванных поражать дроны-камикадзе иранского производства. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Министр упоминал так называемые тактические дроны, которые наносят удар на глубину боевых порядков в тактической зоне обороны или тактической зоне противника. На такие аппараты, в принципе, может пойти, имея опыт производства аналогичных машин, от 3 до 6 месяцев. Если мы говорим о дронах, которые способны нести и боеприпасы на расстоянии 100-200, 300, 500 км, даже до 1000 км, то, безусловно, речь идет о производстве и разработке машин, на которые может уйти от полугода до года”, — сказал Грабский.

По его словам, подобные разработки требуют достаточно серьезных капиталовложений и не менее весомого научного потенциала. Поэтому речь идет об относительно длительных сроках, что пойдет на то, чтобы разработать свои машины.

Эксперт не исключает, что украинское военно-политическое руководство ведет переговоры о том, чтобы получить доступ к иностранным технологиям, которые позволят нам значительно ускорить производство именно таких дронов дальнего действия, что может помочь изменить ситуацию на войне. Он отметил, что у Украины уже есть очень хороший опыт кооперации с Турцией.

"Я говорю о дронах нового поколения, то есть уже не о наших знаменитых "Байрактарах". Речь идет уже о дронах нового поколения, которые являются следующим этапом в развитии именно беспилотной летательной авиации, и позволяют решать вопросы, во-первых, со значительной боевой нагрузкой на значительное расстояние. То есть не нужно зацикливаться исключительно на украинских дронах. Именно международное сотрудничество позволит нам стать активными участниками этого рынка и занять свою нишу в производстве вооружения, что дает, в частности, дополнительную прибыль нашему бюджету”, — сказал Грабский.

Напомним, как писали "Комментарии", в украинской армии на вооружении совсем скоро появится новый ударный беспилотник. Он уже практически готов и проходит испытание. Оружие похоже на иранский дрон-камикадзе "Шахед", но он имеет немаловажную особенность. У них будет возможность возвращения. Кроме того, вес боевой части составляет 75 килограммов, дальность полета — 1000 километров.



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