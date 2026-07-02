Когда война Путина станет только в пользу Украины: озвучено резкое заявление об условии

Несмотря на некоторые успехи украинских военных, ситуация на передовой остается очень напряженной. Одной из главных задач Сил обороны в настоящее время является не только сдерживание российского наступления, но и достижение такого уровня стабильности, который позволит изменить ход боевых действий. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов.

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По его словам, именно фронт сейчас является сложным элементом общей картины войны, несмотря на положительные тенденции в экономической и политической плоскостях.

"На фронте у нас самая сложная ситуация, если рассматривать все политические и экономические аспекты войны. Потому что, к сожалению, мы до сих пор не можем решить вопрос стабилизации фронта, то есть выполнить главную задачу стратегической оборонной операции – остановить продвижение российских войск вглубь нашей территории", – отметил Жданов.

Эксперт обратил внимание на стремительный рост роли беспилотных систем в современной войне. По его словам, дроны стали одним из важнейших инструментов украинской обороны и помогают компенсировать нехватку личного состава в боевых подразделениях.

"Сейчас мы "нашли вакцину" для укрепления устойчивости нашей обороны: это беспилотники. Фактически наши Вооруженные силы превратились в военно-воздушные войска, потому что каждый штурмовой полк, каждая мотопехотная бригада и другие подразделения — все имеют подразделения беспилотных систем. Благодаря этому мы выезжаем и выезжаем. Но это не начало перелома на фронте и не начало успеха. Как бы горько это ни звучало, но на отдельных участках и оперативных направлениях мы отступаем", – объяснил он.

По мнению Жданова, реальный перелом в войне начнется не после простой стабилизации линии фронта. Он подчеркнул, что остановка российского наступления будет означать только достижение паритета между сторонами.

"Когда мы стабилизируем фронт и заставим русскую армию перейти к позиционной войне, это будет паритет. Только паритет! А когда мы начнем осуществлять контратаки на отдельных участках и добиваться успеха, это будет начало перелома", — подытожил военный эксперт.

Портал "Комментарии" ранее писал , что госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова резко отреагировала на массированную российскую атаку по Киеву, назвав пережитую ночь одной из самых страшных с начала полномасштабной войны. По ее словам, российский обстрел превратил столицу в "настоящий ад", а последствия ударов стали трагедией для сотен украинцев. О своих впечатлениях дипломат написала на страницах в социальных сетях.