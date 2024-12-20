Когда в Киеве ждут спецпредставителя США по Украине: в МИД сделали заявление

Дата визита отставного генерала Кита Келлога, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность специального представителя по вопросам Украины и России, в Украину определена. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге сказал спикер МИД Георгий Тихий.

Кит Келлог. Фото из открытых источников

"Мы привлечены как внешнеполитическое ведомство к подготовке визита специального представителя генерала Кита Келлога в Украину. Предварительно определена дата визита. Эту дату я называть не буду из соображений безопасности", — отметил Тихий.

Спикер подтвердил, что в Украине ждут визита генерала Келлога и будут рады его принимать.

"Будем рады провести с ним общение, дискуссию и донести свою точку зрения. Прежде всего донести информацию с украинской стороны, которую важно учитывать при разработке видения новой командой путей к достижению справедливого мира", — сказал Георгий Тихий.

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"В его неадекватном воображении Украина и Россия — это бойцы, закрытые в клетке для боев без правил. То есть никакой неоправданной агрессии, все справедливо: хоть и без правил, но сами согласились. Эти два бойца крайне истощены, они только и ждут разрешения прекратить бой. И вот тут появляется добрый Трамп весь в белом и говорит: "Все, ребята, полно! Позабавились и достаточно". И два окровавленных бойца, не скрывая облегчения, расходятся по углам", — отметил эксперт.



