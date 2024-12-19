Стало известно, почему Келлог считает, что войну в Украине завершат до конца года

Спецпредставитель Дональда Трампа по войне России против Украины Кит Келлог не понимает ничего о войне в Украине, считает политический эксперт Александр Кочетков.

Кит Келлог

"В его неадекватном воображении Украина и Россия — это бойцы, закрытые в клетке для боев без правил. То есть никакой неоправданной агрессии, все справедливо: хоть и без правил, но сами согласились. Эти два бойца крайне истощены, они только и ждут разрешения прекратить бой. И вот тут появляется добрый Трамп весь в белом и говорит: "Все, ребята, полно! Позабавились и достаточно". И два окровавленных бойца, не скрывая облегчения, расходятся по углам", — отметил эксперт.

По его словам, при таком помешанном представлении о российско-украинском противостоянии неудивительно, что господин Келлог уверен, что Дональд Трамп способен закончить войну еще в этом году — от него требуется только разрешение на прекращение боевых действий.

"Келлога, да и Трампа тоже, ждут неприятные открытия. Представляю их удивление, когда узнают, что путинская недоимперия хочет воевать с Украиной, с Европой, со всем миром сколько угодно, пока сама существует. И только прекращение закупки энергоносителей в перспективе лишит Россию практической возможности вести захватническую войну", — подчеркнул Кочетков.

Поэтому, по его мнению, новой администрации не благородное разрешение на прекращение войны придется давать, а трудно договариваться в первую очередь с Китаем и Индией, на каких условиях они согласятся прекратить фактическое финансирование бойни в центре Европы.

"И дай бог, чтобы на это хватило всего в следующем году. Это, конечно, если новоизбранные власти США действительно хотят стать миротворцем, а не бла-бла-бла об уставших гладиаторах в клетке", — добавил Кочетков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США получили согласие от Украины и РФ начать переговоры.



