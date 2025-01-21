Когда Украина массово ударит «Трембитами» по РФ: о чем говорят удары по Казани

Украина все активнее дает понять оккупантам, что теперь может наносить дальнобойные удары в глубь территории РФ. Когда Украина начнет широко применять компактные крылатые ракеты? Какое оружие уже могла использовать Украина, в частности атакуя Казань? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ракета Трембита. Фото: из открытых источников

Тенденция с производством таких ракет, которую развила Украина, стимулирует другие европейские страны

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в эфире "Общественного радио" рассказал, что уже в 2025 году Украина, скорее всего, начнет широко применять компактные крылатые ракеты. В сочетании с "длинными" крылатыми ракетами это позволит поражать оборонные предприятия и другие объекты вглубь территории РФ.

Эксперт отметил, что в Украине уже появилось целое семейство компактных крылатых ракет, в том числе "Трембита". По его словам, такие ракеты способны достигать скорости 700-800 км/ч.

"Такие компактные ракеты интересны тем, что они сравнительно недороги. Тенденция с производством таких ракет, которую развила Украина, стимулирует другие европейские страны. В частности, мы знаем, что Великобритания сейчас работает над маленькой компактной ракетой. Одно из условий — ее стоимость не должно превышать 500 тысяч фунтов стерлингов. Речь идет о том, чтобы масштабировать больше и делать так, чтобы эти ракеты не стоили дорого. позволит использовать их массово", – отметил Валентин Бадрак.

Также эксперт напомнил о заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что в Украине будут разрабатываться собственный зенитно-ракетный комплекс. Он подчеркнул, что в нашей стране никогда не производили ЗРК, а только компоненты к ним.

Валентин Бадрак добавил, что ЗРК входит в ракетную программу Украины. Он напомнил, что в 2016 году Конструкторское бюро "Луч" защитило аванпроект на три зенитно-ракетных комплекса.

Украина "разбирает" российские военные объекты

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV рассказал, что недавнее попадание в Казани было по предприятию, которое производит каркасы и ремонтирует самолеты стратегической авиации, являющиеся носителями крылатых ракет.

"Украинцы метили в предприятие, которое занимается изготовлением каркасов для самолетов. Предприятие называется "Композит". Там производятся фюзеляжи самолетов Ту-22 – это стратегическая авиация, Ту-160 – гражданская авиация… Что такое стратегическая авиация – это самолеты, которые несут крылатые ракеты" и регулярно обстреливают территорию Украины", – отметил Ступак.

Он подчеркнул, что уничтожение таких самолетов, ремонтных мощностей, производственных мощностей уменьшает возможность россиян использовать эту авиацию против Украины.

"То есть самолет изнашивается, меньше летает. Становится больше их "на приколе", "который бросаю" и это все. Для нас это тоже большое достижение", — прокомментировал Ступак.

По его словам, сейчас еще рано говорить об эффективности атаки, которая была этой ночью по российскому предприятию, но то, что "пробьи были, попадания определенные были — мы можем об этом говорить утвердительно".

Ступак отметил, что в украинских ударах по объектам противника уже усматривается системность.

"Если прошедшие недели это была химическая промышленность – мы видели и "Оргсинтез" в Казани, и другие предприятия, то сейчас мы видим немного переориентация на авиационные мощности. И не просто по аэродромам, а именно по производственным мощностям, где производится, ремонтируется техника. Действительно, планирование этих операций уже на совсем другом уровне", — сказал эксперт.

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