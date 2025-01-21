Когда Украина массово ударит «Трембитами» по РФ: о чем говорят удары по Казани

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Кравцев Сергей
Украина все активнее дает понять оккупантам, что теперь может наносить дальнобойные удары в глубь территории РФ. Когда Украина начнет широко применять компактные крылатые ракеты? Какое оружие уже могла использовать Украина, в частности атакуя Казань? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Ракета Трембита. Фото: из открытых источников
Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в эфире "Общественного радио" рассказал, что уже в 2025 году Украина, скорее всего, начнет широко применять компактные крылатые ракеты. В сочетании с "длинными" крылатыми ракетами это позволит поражать оборонные предприятия и другие объекты вглубь территории РФ.
Эксперт отметил, что в Украине уже появилось целое семейство компактных крылатых ракет, в том числе "Трембита". По его словам, такие ракеты способны достигать скорости 700-800 км/ч.
Также эксперт напомнил о заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что в Украине будут разрабатываться собственный зенитно-ракетный комплекс. Он подчеркнул, что в нашей стране никогда не производили ЗРК, а только компоненты к ним.
Валентин Бадрак добавил, что ЗРК входит в ракетную программу Украины. Он напомнил, что в 2016 году Конструкторское бюро "Луч" защитило аванпроект на три зенитно-ракетных комплекса.
Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV рассказал, что недавнее попадание в Казани было по предприятию, которое производит каркасы и ремонтирует самолеты стратегической авиации, являющиеся носителями крылатых ракет.
Он подчеркнул, что уничтожение таких самолетов, ремонтных мощностей, производственных мощностей уменьшает возможность россиян использовать эту авиацию против Украины.
По его словам, сейчас еще рано говорить об эффективности атаки, которая была этой ночью по российскому предприятию, но то, что "пробьи были, попадания определенные были — мы можем об этом говорить утвердительно".
Ступак отметил, что в украинских ударах по объектам противника уже усматривается системность.
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