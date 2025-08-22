Когда Трамп умоет руки и забудет о "войне Байдена": осталось ждать недолго

Прошло уже несколько дней с момента исторических встреч в Анкоридже и Вашингтоне. А именно вашингтонский саммит с участием лидеров европейских стран завершился тем, что Зеленский и Путин дали подчиненным команды готовить украино-российские переговоры на высшем уровне. И после этого ничего больше не произошло. Однако сменилась публичная риторика, как российская, так и украинская. Об этом рассказал аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что Лавров снова начал тошнить, что мирные договоренности должны базироваться исключительно на "Стамбуле-22", то есть все должно начаться с вывода ВСУ из Донбасса, а дальше можно не обсуждать. Зеленский вернулся к необходимости прекращения боевых действий, которое должно предшествовать мирным переговорам.

"А как раз отказ от предварительного прекращения огня как раз и считается главным достижением путина во время встречи с Трампом. Потому что продекларированное фюрерком намерение "сразу заключить мирное соглашение, а не перемирие", действительно позволяет недоимперии продолжать войну, сколько хочет", – отметил политтехнолог.

Он объясняет, затягивать мирные переговоры можно сколь угодно, а вот прекращение войны – это конкретное дело, которое требует для выполнения нескольких часов: Верховный главнокомандующий отдал приказ, войска выполнили. И все видят наглядный результат. Именно поэтому прекращение огня перед началом мирных переговоров за многие столетия стало четким маркером, желают ли стороны действительно прекратить войну, или только тянут время в надежде получить преимущества на фронте.

"Главный вопрос сейчас в реакции Трампа, когда он убедится, что "друг путин" просто клеит из него дурака. Мой прогноз: 90% умеющих руки и забудущих о "войне Байдена, к которой он не имеет никакого отношения", а обещание прекратить ее, как и возмущение сотнями тысяч жертв, были исключительно сарказмом. И, соответственно, 10% разозлиться и начнет реально давить на РФ. Ждать недолго – очередные нескончаемые две недели", – констатировал аналитик.

