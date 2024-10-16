Когда снова появятся очереди под ТЦК: почему бронь 50% персонала не решает вопрос

В Украине вокруг темы мобилизации много разговоров. Что отражает желание украинцев встать на защиту своей страны? Почему бронь 50% персонала не решает вопрос? Портал "Комментарии" разбирался в теме, проанализировав мнения экспертов.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Людей нужно мотивировать финансово

Военный эксперт Роман Свитан в эфире "Апостроф TV" высказал мнение, что насильственная мобилизация в Украине может негативно повлиять на фронт.

"Поставка в ряды бусифицированных приводит к тому, что они доходят до линии боестолкновения и проседают по флангам. Мы видели, боевую 72 бригаду в конце концов выдавили россияне, обойдя ее с флангов (Угледара, — ред.). Потому что на флангах стояли бусифицированные, ТРОшники, они воевать не могут. Воевать могут только профпригодные. А их должны выбирать, по крайней мере из мотивированных. Мотивацию через бусификацию никак не поднимешь", — пояснил Свитан.

Он добавил, что одним из этапов мотивации может быть поднятие финансовой награды для военнослужащих.

По словам эксперта, кроме патриотических гасел людей нужно мотивировать финансово и тогда профессионалы пойдут в строй. Всё зависит от суммы.

"Понятно, что те 100 тысяч гривен – это чуть больше 2 тысяч долларов – не мотивируют никого. Тогда мотивацию нужно поднимать к общевойсковым стандартам. Выполняющие задачи на линии боестолкновения в мире получают от 5 до 7 тысяч долларов. Такие мотивационные моменты нужно запускать", – добавил Свитан.

Водителей бензовозов нужно разрешить бронировать в 100% случаях

Основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин на своей странице в Facebook отметил, что в Украине участились случаи, когда сотрудники ТЦК водителей снимают прямо с бензовозов.

"‎Едет бензовоз, везет топливо. Водителя забрали, бензовоз нагружен на обочине остался. Водителей с допусками, с АДР (распространенное обозначение опасных грузов, — ред.) их очень мало, таким образом, дефицит кадров приведет к тому, что перемещать ресурс будет невозможно. Бронь 50% сотрудников в этом случае нам точно не решает вопрос, потому что логично, что непонятно где брать постоянно эту вторую половину после 50%", — пишет предприниматель.

По словам эксперта, в случае признания предприятия критически важным, водителей бензовозов нужно разрешить бронировать в 100% случаях.

Если это не сделать, могут возникнуть серьезные трудности с доставкой топлива на АЗС. Ведь просто так кого-то за руль бензовоза не посадишь, добавляет Леушкин.

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