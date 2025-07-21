Когда РФ устроит дроновый апокалипсис в Украине: в США дали ответ

Военные аналитики Германии и Украины пришли к выводу, что Россия активно наращивает производство дронов типа "Шахед", чтобы в будущем осуществлять еще более масштабные атаки с использованием большого количества беспилотников. Россияне хотят выйти на запуск до 2000 беспилотников за одну ночь. Если темпы ночных ударов продолжат увеличиваться, российская армия потенциально сможет осуществить такой массированный обстрел уже в ноябре 2025 года. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Американские аналитики приводят заявление руководителя штаба планирования и командования Минобороны Германии, генерал-майора Кристиана Фройдинга. Согласно его оценке, Россия намерена еще больше расширить свои мощности для серийного производства дронов с целью запуска 2000 аппаратов за одну ночную атаку против Украины.

Генерал-майор подчеркнул, что Украине вместе с союзниками стоит сосредоточиться на поиске экономически целесообразных способов нейтрализации таких массированных атак, ведь традиционные средства противовоздушной обороны, в частности дорогие ракеты Patriot, не являются эффективным решением в борьбе с дронами.

По словам командующего Сил беспилотных систем ВСУ, майора Роберта Бровди, по состоянию на 4 июля Россия уже была способна запускать до 1000 дронов одновременно благодаря наращенным темпам производства и накопленным запасам.

В течение последних недель зафиксировано резкое увеличение количества ударных и ложных "Шахедов" в ночных обстрелах. Самая масштабная атака по Украине состоялась в ночь на 9 июля – тогда было выпущено 728 дронов.

Высокие темпы наращивания производства в течение последних месяцев позволили России существенно увеличить интенсивность атак. Если в период с января по май 2025 года количество дронов в ночных атаках редко превышало 200 единиц, то уже в конце мая было зафиксировано запуск 250 дронов за ночь, а в начале июля – более 700.

В июне и июле 2025 года средний месячный прирост количества дронов-камикадзе в ночных атаках составил 31%.

"Институт изучения войны (ISW) считает, что Россия может достичь способности запускать до 2000 дронов за одну ночь уже в ноябре 2025 года, если текущая динамика сохранится. Прогноз теряет актуальность, если ежемесячный темп роста изменится (возрастет или упадет) с 31%", — говорится в оценке аналитиков.

Они добавили, что, с большой вероятностью, Москва не сможет регулярно осуществлять атаки такой интенсивности ежедневно, но продолжит тактику мощных ударов, после которых будут следовать дни с менее массированными обстрелами.

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