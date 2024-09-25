Когда РФ остановит наступление на фронте: что для этого нужно сделать ВСУ

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Ткачик Олеся
В последнее время на фоне ухудшения ситуации в районе Угледара часто звучит вопрос о том, когда закончится наступление российских оккупационных войск, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, действительно, по правилам, наступление должно когда-то закончится, наступить оперативная пауза.
Война в Украине
При этом, по его словам, сезон дождей по логике, должен остановить наступление РФ, но на практике этого не будет.
Коваленко рассказал, что в среднем в месяц оккупационные войска РФ теряют 35 тысяч военных. Но, при этом каждый месяц мобилизационная система России мобилизует от 35 до 40 тысяч тел. То есть, имеет возможность каждый месяц потери компенсировать в ноль, а иногда даже немного накопить.
Именно такая ситуация и позволяет войскам РФ ежемесячно без особых сомнений терять по 35 тысяч человек и постоянно наступать.
По его убеждению, чтобы остановить наступление РФ нужно как можно больше убивать оккупантов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сколько еще времени РФ будет уничтожать украинские города КАБами.
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