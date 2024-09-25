Когда РФ остановит наступление на фронте: что для этого нужно сделать ВСУ

В последнее время на фоне ухудшения ситуации в районе Угледара часто звучит вопрос о том, когда закончится наступление российских оккупационных войск, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, действительно, по правилам, наступление должно когда-то закончится, наступить оперативная пауза.

Война в Украине

"Но, когда мы пытаемся оценить наступление оккупационных войск именно такими, привычными для войскового порядка категориями критериями, мы совершаем главную ошибку, ведь оккупационные войска это уже давно не классические войска со всем потребностями и нуждами", — говорить эксперт.

При этом, по его словам, сезон дождей по логике, должен остановить наступление РФ, но на практике этого не будет.

Коваленко рассказал, что в среднем в месяц оккупационные войска РФ теряют 35 тысяч военных. Но, при этом каждый месяц мобилизационная система России мобилизует от 35 до 40 тысяч тел. То есть, имеет возможность каждый месяц потери компенсировать в ноль, а иногда даже немного накопить.

Именно такая ситуация и позволяет войскам РФ ежемесячно без особых сомнений терять по 35 тысяч человек и постоянно наступать.

"Наступление российских оккупационных войск будет продолжаться до тех пор, пока они не смогут компенсировать в ноль ежемесячные потери, а будут уходить в глубокий минус. Это возможно либо в случае срыва мобилизации, что является внутренним фактором по России, либо в случае роста потерь до такого уровня, что мобилизация не будет справляться с компенсацией. Надеяться на внутренний российский фактор – самоубийственный путь, повышение уровня нейтрализации оккупантов – вот наша цель", — говорит Коваленко.

По его убеждению, чтобы остановить наступление РФ нужно как можно больше убивать оккупантов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сколько еще времени РФ будет уничтожать украинские города КАБами.



