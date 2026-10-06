Когда Путин заговорит о реальном мире: эксперт назвал неутешительные сроки

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Кречмаровская Наталия
Украинские политики призывают к усилению реальных переговоров с Россией о хотя бы локальных прекращениях огня. Однако, по словам экспертов, главная проблема состоит в том, что Путин пока не готов к переговорам.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак отметил, что вопрос завершения войны не актуален как для Путина, так и многих в Украине.
Он поддержал некоторые тезисы нардепа Гончаренко в том, что нужно начинать разговор, однако отметил, что по состоянию на данный момент россияне на это не пойдут.
По его словам, ставка будет не на фронт, а на тыл, ведь на фронте они коллапсированы – тех продвижений, о которых они говорили, нет до конца года. То есть они попытаются разрушить экономику в тылу, что "в конце марта месяца Зеленский поднял белый флажок и сказал: "Мы готовы на все, пожалуйста, только нас не бейте".
Также он добавил, что подключатся страны Востока и определенные признаки этого уже сейчас.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что стоит по заявлению нардепа Гончаренко о необходимости договариваться.