Когда Путин снова беспощадно атакует Киев: эксперт шокировал расчеты точной даты и целей

Мониторинговые каналы сегодня предупредили о планах России нанести очередной массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины, причем приоритетными целями российские кафиры определили Киев и область. В сообщениях отмечается, что следующая атака может произойти уже в ближайшие выходные.

Фото: из открытых источников

Военный эксперт Александр Коваленко, комментируя обнародованную информацию, отмечает , что оценки возможного нового массированного ракетно-дронового удара со стороны России требуют более точного расчета. По его мнению, ближайшее окно для потенциальной масштабной атаки может сформироваться не ранее следующей недели, ориентировочно со среды, 24 июня.

Эксперт объясняет, что ключевым фактором является темп производства и накопление средств поражения. По его словам, российская сторона ежедневно производит примерно 130–140 ударных дронов типа "шахед". Кроме этого, параллельно производится еще около 130-150 беспилотников-имитаторов Гербера и Пародия, которые используются как ложные цели для перегрузки украинской ПВО. Также в небольшом количестве применяются другие типы средств поражения, в частности Италмас и Бандероль, однако их доля не превышает примерно 10% от общего объема.

Коваленко подчеркивает, что за сутки потенциальное накопление может составить около 260-270 единиц разных дронов. В то же время, реальные атаки происходят неравномерно: в разные дни Россия использует разное количество средств. В частности, по его подсчетам, 16 июня было задействовано 134 единицы, 17 июня — 119, 18 июня — 246, а 19 июня — 90. Это, по его словам, свидетельствует о дежурстве периодов накопления и использования запасов.

Специалист заключает, что для проведения действительно массированного удара, который может превышать 500 единиц средств поражения, противнику необходимо дополнительное время для накопления ресурсов.

Отдельно Коваленко приводит оценки темпов производства ракетного вооружения. По его данным, ракеты Х-101 производятся в количестве примерно двух единиц в сутки, "Калибры" — одна-две ежедневно, а "Искандер-М" — около трех ракет в сутки. Ракеты "Кинжал" производятся значительно медленнее – ориентировочно две-три единицы в неделю, тогда как "Циркон" – примерно одна ракета в неделю.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита G7 провел встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Основной темой переговоров стали дипломатические пути, способствующие завершению войны в Украине.