Когда партнеры планировали окончание войны в Украине: ответ Шмыгаля

Кабмин готовится к принятию решения о том, чтобы увеличить военный сбор для финансирования армии, поскольку международные партнеры не предоставляют средств на ВСУ. На Западе надеялись, что война закончится до лета 2024 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

ВСУ. Фото из открытых источников

Глава правительства отметил, когда закладывались плановые показатели в бюджет 2024 года совместно с МВФ, то одним из прогнозов партнеров было, что война будет продолжаться до лета 2024 года. Соответственно в бюджете были запланированы военные расходы такими, какими они сейчас есть. Но у нас продолжается мобилизация, дозаполнение вакансий в ВСУ, это требует большего финансирования.

"Мы знаем, что финансирование каждого нашего военного для бюджета стоит 1,2 млн гривен. Соответственно, когда мы подбираем людей, мы должны увеличивать бюджет наших Вооруженных сил. Цифра в 500 млрд, которая озвучена и подана — это тот дефицит, который нужен нашим Вооруженным силам до конца этого года", — сказал премьер-министр.

По его словам, в следующем году наш план должен учитывать новые реалии, и именно в этом направлении сейчас продолжается дискуссия с МВФ относительно дальнейшего финансирования.

По словам главы правительства, западные партнеры не предоставляют средства на Вооруженные силы. Эта статья расходов ложится на самих украинцев. Правительств пытается найти ресурсы как в заимствованиях на внутреннем рынке, так и в других финансовых инструментах. Но важно, что Украина финансирует армию самостоятельно.

"И поэтому одним из источников мы видим увеличение военного сбора и вопрос справедливого распределения военного сбора в украинском обществе. Это, собственно, то, что подал Кабмин как предложение", — заявил Шмыгаль.

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