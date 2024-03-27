Когда ожидать пик наступления на Часов Яр: что будет с фронтом, если потеряем этот город

Продолжают поступать тревожные новости о том, что россияне стремятся прорвать оборону ВСУ и захватить город Часов Яр. При каких условиях оккупанты могут захватить Часов Яр? Как повлияет на фронт возможная потеря города? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Войска РФ создают условия для подготовки более интенсивных наступательных действий

Военный эксперт Александр Коваленко у себя в Telegram-канале высказал мнение, что в ближайшее время врагу не удастся захватить Часов Яр. Пик наступления на город эксперт прогнозирует на вторую половину 2024 года.

"Что касается Часового Яра, то это не только транспортный узел в районе и выход на Константиновку, но и доминирующая высота в регионе, а не отдельно взятой локации", — объясняет Коваленко.

Часов Яр находится в зоне ответственности вражеской группировки войск "Юг".

По словам Коваленко, оккупационные войска РФ на сегодняшний день создают условия для подготовки более интенсивных наступательных действий на Часов Яр.

"В целом процесс катализации наступления на Часов Яр напрямую зависит от захвата сел (Ред. – Ивановского, Богдановки, Клещиевки и Андреевки)", – отметил эксперт.

Он добавил, что после своего переизбрания Путин теперь может рискнуть провести более широкую мобилизацию. На подготовку к новому наступлению у россиян 3-4 месяца.

Потеря Часового Яра заставит нас изменять саму конфигурацию фронта

Военный эксперт и глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире телеканала "Киев24" заявил, что оккупация Авдеевки Донецкой области не повлекла за собой серьезных проблем в архитектуре фронта, однако возможная потеря Часового Яра несет определенные угрозы.

"Авдеевка была глубоким вклинением в Донецк. То есть она была неудобна для нас с точки зрения именно оборонного рубежа. Однако она была отличным плацдармом, фактически вклинением в оборонительный рубеж врага", — подчеркнул эксперт.

По его словам, содержание Авдеевки для украинских сил "составляло проблему". Поэтому выравнивание фронта по Авдеевке не привело к проблемам в самой архитектуре фронта.

"Потеря Часового Яра заставит нас изменять саму конфигурацию фронта. То есть отходить назад для того, чтобы уже выравнивать линию фронта по новой оборонной линии. Поэтому именно из этих соображений и нужно удерживать Часов Яр как можно дольше", – констатировал Кузан.

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