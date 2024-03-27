Когда ожидать пик наступления на Часов Яр: что будет с фронтом, если потеряем этот город

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Кравцев Сергей
Продолжают поступать тревожные новости о том, что россияне стремятся прорвать оборону ВСУ и захватить город Часов Яр. При каких условиях оккупанты могут захватить Часов Яр? Как повлияет на фронт возможная потеря города? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Наступление России. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Александр Коваленко у себя в Telegram-канале высказал мнение, что в ближайшее время врагу не удастся захватить Часов Яр. Пик наступления на город эксперт прогнозирует на вторую половину 2024 года.
Часов Яр находится в зоне ответственности вражеской группировки войск "Юг".
По словам Коваленко, оккупационные войска РФ на сегодняшний день создают условия для подготовки более интенсивных наступательных действий на Часов Яр.
Он добавил, что после своего переизбрания Путин теперь может рискнуть провести более широкую мобилизацию. На подготовку к новому наступлению у россиян 3-4 месяца.
Военный эксперт и глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире телеканала "Киев24" заявил, что оккупация Авдеевки Донецкой области не повлекла за собой серьезных проблем в архитектуре фронта, однако возможная потеря Часового Яра несет определенные угрозы.
По его словам, содержание Авдеевки для украинских сил "составляло проблему". Поэтому выравнивание фронта по Авдеевке не привело к проблемам в самой архитектуре фронта.
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