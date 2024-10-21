Когда остановится наступление РФ: где есть угроза окружения ВСУ

Мало кто мог представить, что россияне больше года смогут фактически непрерывно наступать на Донбассе. Наступление российских оккупационных войск продолжается с октября прошлого года. Когда он может остановиться? Где угроза окружения ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россияне постоянно усиливаются

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью "Главреду" заявил, чтобы остановить продвижение врага, нужно, чтобы Запад снял ограничения на удары дальнобойным оружием по России и предоставил достаточное его количество.

По словам эксперта, проблема состоит в том, что российские войска на передовой получают все необходимое с территории РФ, к тому же у врага больший человеческий ресурс.

"Россияне постоянно усиливаются, потому что у них есть такая возможность. Если мы разрушим логистику, тогда можно нарушить это наступление. Украина серьезно давит на партнеров, потому что дальнобойность – одна из соломинок, за которые мы пытаемся ухватиться, чтобы переломить ситуацию нестандартными асимметричными шагами ", – объяснил Дмитрий Жмайло.

Эксперт подчеркнул, что хотя с 2022 года Украина получила много вооружений, ни по одному из видов мы даже не приблизились к паритету с врагом.

"Сейчас мы радуемся, что за снарядами, если все будет хорошо, дойдем с противником в соотношение 1:3 в его пользу", – рассказал эксперт.

По его словам, у РФ есть ресурсы для продвижения. Однако совершать большие прорывы, как во время боев за Авдеевку, по мнению эксперта, россияне не смогут.

В Курской области очень непростая ситуация

Военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале рассказал, что в Курской области России, где ВСУ продолжают операцию, обстановка остается очень тяжелой, была угроза оцепления украинских войск.

"Вражеские войска очень сильно поджали нас с западного фланга… Рейдовые действия с обоих сторон не прекращаются, особенно в серой зоне… Было несколько серьезных моментов, когда была угроза окружения наших войск, но вроде бы как мы решили эту проблему, и наши войска вышли из угрожающих им районов, из-под угрозы возможного окружения. Но сам факт, что бои очень тяжелые. Активность войск с обоих сторон очень высокая", — отметил он.

Жданов выразил надежду на то, что ВСУ удастся выровнять и стабилизировать ситуацию, а также что Генштаб "локализует и оптимизирует" подконтрольную Украине российскую территорию.

"Для того чтобы создать плотную и сплошную линию обороны для дальнейшего удержания этой территории. Просто выйти оттуда было бы нецелесообразно и было бы большой неудачей для Сил обороны", – заметил эксперт.

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