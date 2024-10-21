Когда остановится наступление РФ: где есть угроза окружения ВСУ

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Кравцев Сергей
Мало кто мог представить, что россияне больше года смогут фактически непрерывно наступать на Донбассе. Наступление российских оккупационных войск продолжается с октября прошлого года. Когда он может остановиться? Где угроза окружения ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью "Главреду" заявил, чтобы остановить продвижение врага, нужно, чтобы Запад снял ограничения на удары дальнобойным оружием по России и предоставил достаточное его количество.
По словам эксперта, проблема состоит в том, что российские войска на передовой получают все необходимое с территории РФ, к тому же у врага больший человеческий ресурс.
Эксперт подчеркнул, что хотя с 2022 года Украина получила много вооружений, ни по одному из видов мы даже не приблизились к паритету с врагом.
По его словам, у РФ есть ресурсы для продвижения. Однако совершать большие прорывы, как во время боев за Авдеевку, по мнению эксперта, россияне не смогут.
Военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале рассказал, что в Курской области России, где ВСУ продолжают операцию, обстановка остается очень тяжелой, была угроза оцепления украинских войск.
Жданов выразил надежду на то, что ВСУ удастся выровнять и стабилизировать ситуацию, а также что Генштаб "локализует и оптимизирует" подконтрольную Украине российскую территорию.
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