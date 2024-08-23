Когда Индия поддержит территориальную целостность Украины: изменит ли Моди мнение о войне

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Ткачик Олеся
После того как глава правительства Нарендра Моди съездил в Москву, его визит в Киев должен убедить: Индия не отходит от принципа нейтралитета в войне и хочет в дальнейшем сближаться с Западом, считает политолог Юрий Богданов. По его мнению, кроме того, визит в Киев является частью стратегии Индии по укреплению отношений с Европой, в частности, с Центральной и Восточной.
Нарендра Моди
При этом эксперт считает, что Индия, сохраняя экономические и военные отношения с Москвой, стремится снизить зависимость России от Китая. При этом она поддерживает свои национальные интересы – например, потребность в дешевой нефти. Параллельно с этим недавно интенсифицировались и переговоры о новом торговом соглашении между Индией и ЕС. Наряду с США, Кореей, Японией и Австралией развиваются программы морской безопасности.
Соответственно, говорит Богданов, Индия стремится сохранить прочные связи как с Россией, так и с Запада – и то, и другое направлено против Китая.
Как говорит политолог, Украина хочет привлечь Индию к процессу завершения войны и начать с ней экономическое сотрудничество.
Впрочем, Богданов считает, что результаты визита в Украину будут скромными.
При этом политолог уверен, что Индия будет оставаться очень осторожной в вопросах поддержки Украины по параметрам завершения войны.
Кроме того, он считает, что строить отношения с Индией будет трудно и этот процесс займет много времени.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ОП ожидают от встречи Моди с Зеленским.
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