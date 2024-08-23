Когда Индия поддержит территориальную целостность Украины: изменит ли Моди мнение о войне

После того как глава правительства Нарендра Моди съездил в Москву, его визит в Киев должен убедить: Индия не отходит от принципа нейтралитета в войне и хочет в дальнейшем сближаться с Западом, считает политолог Юрий Богданов. По его мнению, кроме того, визит в Киев является частью стратегии Индии по укреплению отношений с Европой, в частности, с Центральной и Восточной.

Нарендра Моди

При этом эксперт считает, что Индия, сохраняя экономические и военные отношения с Москвой, стремится снизить зависимость России от Китая. При этом она поддерживает свои национальные интересы – например, потребность в дешевой нефти. Параллельно с этим недавно интенсифицировались и переговоры о новом торговом соглашении между Индией и ЕС. Наряду с США, Кореей, Японией и Австралией развиваются программы морской безопасности.

Соответственно, говорит Богданов, Индия стремится сохранить прочные связи как с Россией, так и с Запада – и то, и другое направлено против Китая.

Как говорит политолог, Украина хочет привлечь Индию к процессу завершения войны и начать с ней экономическое сотрудничество.

Впрочем, Богданов считает, что результаты визита в Украину будут скромными.

"Это фактически только начало сложного диалога между Индией, Украиной и Европой. Да, здесь я отмечу, что до войны Украина фактически проваливала индийское направление все годы независимости, о причинах чего нужно писать отдельно. Мы и на 1% не реализовали потенциал сотрудничества с этой страной", – говорит эксперт.

При этом политолог уверен, что Индия будет оставаться очень осторожной в вопросах поддержки Украины по параметрам завершения войны.

"Хотя, если военный и политический тренд для нас будут позитивными, Индия будет осторожно маневрировать к более открытой позиции "поддержки целостности Украины". Ибо, хотя у России еще есть механизмы влияния через нефть или остатки военных контрактов, РФ будет ограничена в резких движениях из-за экономической зависимости от Индии", — добавил Богданов.

Кроме того, он считает, что строить отношения с Индией будет трудно и этот процесс займет много времени.

Но это критически необходимо, в том числе для долгосрочного увеличения влияния Украины в мире. И уменьшение российского", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ОП ожидают от встречи Моди с Зеленским.



