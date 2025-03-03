Коалиция желающих: какие страны могут отправить миротворцев в Украину

Среди государств-членов НАТО сформировалась так называемая коалиция желающих, которая намерена направить свои войска в Украину в статусе миротворцев после достижения прекращения огня. Возглавляют инициативу Великобритания и Франция.

Миротворцы в Украине (фото из открытых источников)

По данным Sky News, были определены страны, которые могут стать частью этой коалиции, а также решившие воздержаться от участия в ней.

В частности, британский премьер-министр Кир Стармер поднял эту тему во время саммита по Украине, который проходил 2 марта в Лондоне. Основная концепция идеи заключается в введении миротворческих контингентов из стран Европы и НАТО, которые должны предотвратить возможность перевооружения России и ее будущих агрессивных действий.

Стармер сообщил, что несколько европейских стран уже выразили желание присоединиться к этой инициативе. Франция, Великобритания и Украина работают над мирным соглашением, которое планируют представить американскому правительству. Страны, которые согласятся действовать в этом направлении, сформируют коалицию желающих.

Отмечается, что государства-участники этой коалиции смогут разместить свои подразделения на украинской территории, если будет достигнут режим прекращения огня.

Военный аналитик Майкл Кларк объяснил, что такой формат сотрудничества необходим, поскольку среди членов НАТО есть страны, которые могут заблокировать подобные решения. В частности, он упомянул Словакию и Венгрию, которые, по его словам, будут налагать вето на любые инициативы, противоречащие интересам Кремля. Подобная ситуация может сложиться и в рамках Европейского Союза.

В материале отмечено, что создание отдельной коалиции позволит группе государств действовать независимо от НАТО, избежав возможных препятствий со стороны стран, не поддерживающих эту инициативу или не желающих участвовать.

По словам Кларка, Стармер осторожно комментировал список потенциальных участников "коалиции желающих". Однако он подчеркнул, что Великобритания и Франция, выступившие инициаторами, наверняка присоединятся к этому объединению.

Кроме того, эксперт напомнил, что именно эти две страны являются единственными в Европе, обладающими ядерным оружием.

Кларк также предполагает, что присоединиться к инициативе могут страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония. Он не исключает, что к ним может присоединиться и Финляндия, учитывая, что все четыре государства являются членами НАТО и имеют общие границы с Россией.

Среди потенциальных участников коалиции он также называет Италию, хотя отмечает, что на прошлой неделе премьер-министр страны Джорджа Мэлони имела разногласия с французским президентом Эмманюэлем Макроном по вопросу отправки миротворцев.

Еще одним возможным членом "коалиции желающих" может стать Канада. Как отметил Кларк, канадский премьер-министр Джастин Трюдо ранее заявлял, что его правительство рассматривает разные способы поддержки Украины.

В то же время, аналитик убежден, что Польша, Испания и Германия вряд ли пришлют своих военных в рамках миротворческой миссии.

Что касается Польши, то, по его словам, она имеет одну из самых мощных армий в Европе и планирует увеличить расходы на оборону до 4,7% ВВП в 2025 году, что значительно превышает стандарт НАТО. Однако в то же время у страны есть длинная граница с Украиной и Беларусью и обеспокоена собственной безопасностью.

Подтверждением тому является заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который в феврале заверил, что его страна не будет отправлять войска в Украину. Однако он добавил, что Варшава и дальше будет поддерживать Киев в логистическом и политическом аспектах, а также помогать тем государствам, которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

Испания пока еще не рассматривает возможности участия в миротворческой миссии. Как сообщает издание, глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес в прошлом месяце заявил, что "сейчас еще слишком рано" говорить об отправке войск в Украину. Кроме того, правительство Испании сталкивается с внутренними проблемами и тратит на оборону только 1,28% ВВП, что значительно ниже целевого показателя НАТО в 2%.

Что касается Германии, то вопрос ее возможного участия в коалиции остается открытым. Завершающий свои полномочия канцлер Олаф Шольц ранее категорически исключал возможность отправления немецких войск в Украину. Позиция его предполагаемого преемника Фридриха Мерца по этому поводу пока неизвестна.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Британия собирает коалицию, чтобы обеспечить любое мирное соглашение в Украине . Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил планы по созданию "коалиции желающих" для обеспечения любого мирного соглашения в Украине, подчеркнув, что Соединенное Королевство будет играть ведущую роль в этом процессе.

Он добавил, что не все страны смогут присоединиться к "коалиции желающих", но уважают позиции тех, кто не может оказать военную поддержку.

Великобритания готова усилить свое участие, предоставляя военный контингент и авиацию вместе с другими партнерами. Стармер также уточнил, что на недавнем европейском саммите была достигнута договоренность продолжать оказание военной помощи Украине и усиливать экономическое давление на Россию. Кроме того, было отмечено важность участия Украины в любых мирных переговорах.