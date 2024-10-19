КНДР пригрозила войной Южной Кореи: что не понравилось Пхеньяну

В КНДР заявили, что якобы обнаружили беспилотник Южной Кореи с ящиком открыток в районе Пхеньяна. Северная Корея пригрозила соседней стране войной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Представитель Минобороны КНДР заявил, что еще 13 октября в районе Пхеньяна якобы были обнаружены обломки беспилотника, похожего на летательный аппарат, который Южная Корея продемонстрировала на параде в честь дня вооруженных сил.

Он утверждает, что это якобы "решающее вещественное доказательство" того, что Южная Корея совершила провокацию. КНДР уверяет, что провела техническую экспертизу обнаруженного беспилотника и пришла к выводу, что это малоразмерный беспилотник дистанционной разведки, принадлежащий южнокорейским военным.

КНДР заявила, что приняла решение о сохранении состояния полной боевой готовности артиллерийских соединений и частей у границы.

Северная Корея предупредила, что повторное нарушение территориальных наземных, воздушных и водных границ КНДР будет расценено как "серьезная военная провокация против суверенитета", и пригрозила объявлением войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — участие северокорейских солдат в войне РФ против Украины не изменит ситуацию на фронте. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли в разведцентре Сил обороны Эстонии, сообщает "ERR".

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, сам факт того, что Путин вынужден обращаться к Пхеньяну за помощью с человеческими ресурсами уже о многом говорит. У России явно проблемы с поддержанием интенсивности военной активности.

"В публичных сообщениях говорится о том, что численность северокорейских подразделений может достигать 10 тысяч солдат и сейчас они находятся в Восточном военном округе Российской Федерации. Есть также сообщения о создании подразделения численностью около 3 тысяч человек на базе десантно-штурмовой бригады, укомплектованной северокорейцами, которая, вероятно, в будущем будет действовать в Курской или Брянской областях", – сказал Кивисельг.



