КНДР полностью ввязалась в войну против Украины: какое оружие получила РФ

Северная Корея отправила в Россию около 200 единиц дальнобойной артиллерии и, скорее всего, отправит еще больше войск и оружия. Об этом сообщило Министерство обороны Южной Кореи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Yonhap.

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

"(Северная Корея) предоставила около 11 000 военнослужащих, ракеты, 200 единиц дальнобойной артиллерии и значительное количество боеприпасов, и существует возможность того, что Север дополнительно предоставит войска, оружие и боеприпасы", — подчеркнул представитель министерства во время брифинга для парламентского комитета по обороне.

В Минобороны считают, что КНДР удвоит свои усилия по изготовлению оружия в 2025 году, который станет последним годом пятилетнего плана по разработке современного вооружения, такого как атомные подводные лодки, спутники-шпионы и твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты.

"Что касается отношений Северной Кореи с Соединенными Штатами, министерство заявило, что Пхеньян, похоже, пытается создать благоприятные обстоятельства для переговоров с Вашингтоном с помощью жесткой риторики и провокаций", — отметили авторы публикации.

В то же время в КНДР не отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о планах восстановить отношения с лидером страны Ким Чен Ыном. Вместо этого в Северной Корее провели ракетные испытания и показали визит Кима на базу по производству ядерных материалов.

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