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КНДР полностью ввязалась в войну против Украины: какое оружие получила РФ

Yonhap пишет о том, что КНДР передала России 200 единиц дальнобойной артиллерии и много боеприпасов

сегодня, 13:09
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Кравцев Сергей

Северная Корея отправила в Россию около 200 единиц дальнобойной артиллерии и, скорее всего, отправит еще больше войск и оружия. Об этом сообщило Министерство обороны Южной Кореи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Yonhap.

КНДР полностью ввязалась в войну против Украины: какое оружие получила РФ

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

"(Северная Корея) предоставила около 11 000 военнослужащих, ракеты, 200 единиц дальнобойной артиллерии и значительное количество боеприпасов, и существует возможность того, что Север дополнительно предоставит войска, оружие и боеприпасы", — подчеркнул представитель министерства во время брифинга для парламентского комитета по обороне.

В Минобороны считают, что КНДР удвоит свои усилия по изготовлению оружия в 2025 году, который станет последним годом пятилетнего плана по разработке современного вооружения, такого как атомные подводные лодки, спутники-шпионы и твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты.

"Что касается отношений Северной Кореи с Соединенными Штатами, министерство заявило, что Пхеньян, похоже, пытается создать благоприятные обстоятельства для переговоров с Вашингтоном с помощью жесткой риторики и провокаций", — отметили авторы публикации.

В то же время в КНДР не отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о планах восстановить отношения с лидером страны Ким Чен Ыном. Вместо этого в Северной Корее провели ракетные испытания и показали визит Кима на базу по производству ядерных материалов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия отправляет военнослужащих в Северную Корею якобы на лечение. Однако там солдаты РФ обмениваются военным опытом с КНДР. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Института изучения войны.




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Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20250211007600315?section=nk/nk
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