США выразили обеспокоенность по поводу возможного участия северокорейских военных в войне в Украине на стороне России.

Солдаты Северной Кореи воюют за РФ. Фото из открытых источников

По словам спикера Совета национальной безопасности Белого дома Шона Саветта, если сообщения об участии войск КНДР в российско-украинской войне подтвердятся, то это будет означать "значительное усиление оборонных отношений между Северной Кореей и Россией".

"Такой шаг будет также указывать на новый уровень отчаяния для России, которая продолжает нести значительные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины", — заявил представитель Белого дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай создал гигантскую армию шпионов численностью до 600 тысяч человек. Как пишет The Wall Street Journal, разведывательные операции Пекина превышают по своему масштабу деятельность КГБ. Сообщается, что китайские операции носят разный характер – от кибератак и научного и промышленного шпионажа до подкупа политиков. Издание пишет, что у западных спецслужб недостаточно ресурсов для противостояния китайской сети шпионов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики усиленно обстреливают Селидово в Донецкой области, поскольку боятся заходить в город "в лоб", сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Селидово шлифуют КАБами. Город реально просто ровняют с землей, потому что понимают, что легко его уже не взять. Боятся заходить в лоб в город, хотя железная дорога в Михайловке уже под их полным контролем, но все равно продолжают делать упор на фланги, потому что до сих пор не смогли закрепиться в черте города", — рассказал офицер ВСУ.