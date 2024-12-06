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Ключевое превосходство россиян на фронте в разы уменьшилось: о чем идет речь

Sky News пишет о том, что способность РФ превзойти Украину в артиллерии на фронте значительно уменьшилась

6 декабря 2024, 11:41 comments1010
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Кравцев Сергей

Способность РФ превзойти Украину в артиллерийских обстрелах на фронте существенно снизилась и составляет лишь 1,5 российского снаряда на каждый украинский, выпущенный в ответ. Как передает портал "Комментарии", об этом заявили западные официальные лица, пишет "Sky News".

Ключевое превосходство россиян на фронте в разы уменьшилось: о чем идет речь

Артиллерийские системы. Фото: из открытых источников

"Это по сравнению с тем, что ранее российские войска выпускали минимум в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем Украина, а иногда это соотношение было даже намного выше", — напомнили в издании.

По словам западных чиновников, это вызвано "широким спектром факторов".

Среди таких факторов ограничения на российских оборонных производственных линиях, трудности с транспортировкой большего количества снарядов на фронт по железной дороге, а также атаки украинских дронов по стратегическим запасам российских и северокорейских боеприпасов на территории РФ.

Также чиновники отметили, что западные поставки боеприпасов помогают укрепить арсенал украинской армии.

В то же время чиновники подчеркнули, что большое количество российских планерных бомб, вероятно, компенсирует уменьшение преимущества украинских войск на артиллерийском поле боя.

В свою очередь один из чиновников отметил, что произошло "массовое увеличение использования российских планерных бомб на линии фронта с разрушительным эффектом". По словам чиновников, армия РФ все еще завоевывает позиции в Украине, однако ужасной ценой.

Читайте также на портале "Комментарии" — за продвижение по украинской территории этой осенью российская оккупационная армия платила потерями около 53 солдат за каждый квадратный километр. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.




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Источник: https://news.sky.com/story/russias-ability-to-outmatch-ukraine-with-artillery-on-battlefield-significantly-reduced-13267663
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