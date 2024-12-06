Ключевое превосходство россиян на фронте в разы уменьшилось: о чем идет речь

Способность РФ превзойти Украину в артиллерийских обстрелах на фронте существенно снизилась и составляет лишь 1,5 российского снаряда на каждый украинский, выпущенный в ответ. Как передает портал "Комментарии", об этом заявили западные официальные лица, пишет "Sky News".

Артиллерийские системы. Фото: из открытых источников

"Это по сравнению с тем, что ранее российские войска выпускали минимум в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем Украина, а иногда это соотношение было даже намного выше", — напомнили в издании.

По словам западных чиновников, это вызвано "широким спектром факторов".

Среди таких факторов ограничения на российских оборонных производственных линиях, трудности с транспортировкой большего количества снарядов на фронт по железной дороге, а также атаки украинских дронов по стратегическим запасам российских и северокорейских боеприпасов на территории РФ.

Также чиновники отметили, что западные поставки боеприпасов помогают укрепить арсенал украинской армии.

В то же время чиновники подчеркнули, что большое количество российских планерных бомб, вероятно, компенсирует уменьшение преимущества украинских войск на артиллерийском поле боя.

В свою очередь один из чиновников отметил, что произошло "массовое увеличение использования российских планерных бомб на линии фронта с разрушительным эффектом". По словам чиновников, армия РФ все еще завоевывает позиции в Украине, однако ужасной ценой.

Читайте также на портале "Комментарии" — за продвижение по украинской территории этой осенью российская оккупационная армия платила потерями около 53 солдат за каждый квадратный километр. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.



