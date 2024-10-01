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Ключ к успеху: СМИ узнали против чего бессильна ПВО России

Российская ПВО не может побороть украинские дроны

сегодня, 11:02
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор поддерживает разветвленную сеть противовоздушной обороны, однако это не помешало Украине осуществлять удары с помощью беспилотников большой дальности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Business Insider", ссылаясь на обновленные данные западной разведки.

Ключ к успеху: СМИ узнали против чего бессильна ПВО России

Дроны. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, в течение последних недель украинские беспилотники нанесли серию атак на важные российские склады боеприпасов, вызвав значительные повреждения и уничтожив большое количество оружия, необходимого для поддержки российского войска.

СМИ пишет, эти удары демонстрируют успешность украинских программ по созданию беспилотников большой дальности и ставят под сомнение способность российской противовоздушной обороны эффективно защищать свои объекты.

Министерство обороны Великобритании отметило, что способность украинской армии быстро осуществлять крупные атаки свидетельствует о трудностях России в борьбе с украинскими дронами. И это все несмотря на масштабную сеть противовоздушной обороны, включающую ракеты "земля-воздух", средства электронной борьбы, зенитные установки и истребители.

В свою очередь Киев уже заявил, что ее беспилотники смогли обойти российскую оборону и нанести удар по складу боеприпасов в Волгоградской области, что стало очередной атакой на российские объекты.

По данным британской разведки, такие атаки, вероятно, приведут к дальнейшему рассредоточению российской логистической системы из-за опасений новых ударов, что еще больше усложнит обеспечение военных.

Американские аналитики Института изучения войны также указывают на то, что регулярные удары по российским складам могут заставить Москву рассредоточивать свои материально-технические средства, чтобы снизить их уязвимость.

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