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Клопотенко зовет в свои заведения украинцев согреться и зарядить телефоны: где они находятся

Евгений отметил, что в его заведениях есть свет, благодаря генераторам

сегодня, 19:20
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Автор:

Лиля Воробьева

Известный кулинар приглашает украинцев, в которых нет света, прийти в его рестораны,  чтобы бесплатно выпить чаю и зарядить гаджеты. Соответствующее заявление ресторатор Евгений Клопотенко сделал на своей странице в Instagram.

Клопотенко зовет в свои заведения украинцев согреться и зарядить телефоны: где они находятся

Евгений Клопотенко (фото из открытых источников)

Клопотенко рассказал, что благодаря генераторам в его заведениях есть свет, там можно согреться и выйти на связь с близкими, если нужно.

"Если вам нужен свет, вай-фай и подзарядиться, то приходите к @100rokivtomuvpered в Киеве и @inshi.bistro во Львове. Мы предоставим вам убежище, энергию и угостим чаем, чтобы согреть. Платить не нужно, просто скажите, что вы хотите чай поддержки, и мы все сделаем. Моя команда позаботится о вас и сделает настроение немного лучше", — написал Клопотенко.

В столице речь идет о ресторане "Сто лет назад вперед", расположенном по адресу Владимирская, 4.

Во Львове – это бистро "Інші", что находится по адресу Соборная, 2а.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Клопотенко назвал продукты, которые смогут заменить соль в пище . из-за войны в Украине — дефицит соли, с прилавков магазинов люди раскупили последние остатки. А цены в украинских супермаркетах на эту продукцию резко выросли. Известный украинский ресторатор и повар Евгений Клопотенко рассказал, чем можно заменить соль. По мнению Евгений Клопотенко, к еде нужно добавлять меньше соли, то она будет полезнее и ваши рецепторы уже на следующий день привыкнут к другому вкусу пищу. Кроме того, есть много продуктов, которые могут компенсировать соль в пище. Если есть рассол из прошлогодних огурцов/помидоров, то добавьте немного в борщ, и это сделает его соленым, советует Клопотенко.



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Источник: https://www.instagram.com/reel/ClYuJpwgr2d/?utm_source=ig_web_copy_link
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