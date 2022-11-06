Кличко готовит киевлян к эвакуации: подробности

Правительство Киева готово к развитию разных сценариев в связи с систематическими атаками РФ по энергетической инфраструктуре Украины. Столичные власти даже рассматривают вариант со срочной эвакуацией местных жителей. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телемарафона, передает онлайн-издание "ВВС Україна".

Виталий Кличко, фото с открытых источников

Кличко призвал киевлян делать запасы питьевой и технической воды, еды, иметь в наличии автономные зарядные устройства и теплые вещи. Чиновник не исключает, что вскоре в Киеве на фоне новых российских бомбардировок может одновременно отсутствовать электроэнергия, теплая и холодая вода.

"Мы делаем все, чтобы этого не случилось, однако наши враги не покидают попыток оставить Киев без света, воды и тепла. Таким образом, все жители столицы должны быть готовыми ко всем возможным вариантам. Мы не исключаем ничего, просчитываем все сценарии. По состоянию на сегодня, нашими усилиями сделан запас топлива, дизельного топлива, электрогенераторов, еды и питьевой воды. Помимо этого, в столице были открыты несколько центров обогрева", — отметил чиновник.

Кличко добавил, что в случае отсутствия электроэнергии, в Киеве невозможно будет обеспечить надлежащую поставку и фильтрацию воды, а также вывод канализационных стоков с квартир жителей.

Мэр города также попросил столичных жителей, при наличии возможности, связаться с родственниками и друзьями, которые проживают за городом. Как правило, там есть дома со своим собственным водопроводом и печкой. Возможно, придет время, когда нужно будет в срочном порядке покинуть Киев и переждать кризисную ситуацию вне столицы.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что Иран продолжает отрицать поставку дронов-камикадзе России, несмотря на их активное использование страной-агрессором.

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