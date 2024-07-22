Китай снова прокомментировал свое сотрудничество с Россией: что сказали об Украине

Китай и Россия ведут нормальное сотрудничество, которое не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно стать мишенью для внешнего вмешательства или принуждения, заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Она отметила, что Китай и Россия независимые крупные страны, а их сотрудничество является обычной практикой.

Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин (фото из открытых источников)

В ответ на вопрос о возможных американских санкциях против китайских компаний, поддерживающих войну России против Украины, Мао Нин подчеркнула, что Китай решительно против любых односторонних санкций и примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов. Она также добавила, что позиция Китая относительно "украинского кризиса" "объективна и справедлива".

Мао Нин подчеркнула, что Китай не является ни тем, кто создал кризис, ни его участником, но активно работает над тем, чтобы обеспечить мирные переговоры и политическое урегулирование кризиса. Она призвала США конструктивно работать над политическим урегулированием кризиса, а не перекладывать вину на Китай и не убивать клин между Китаем и другими странами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США сделали последнее предупреждение китайским банкам. США готовят новые санкции против китайских организаций, поддерживающих войну России на Украине. Такое заявление сделал советник США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он намекнул, что под прицелом могут находиться китайские банки.

Чиновник указал на исполнительный указ президента Джо Байдена в конце прошлого года, позволявший Министерству финансов преследовать банки, способствующие выработке товаров двойного назначения для помощи российской оборонной промышленности. Салливан добавил, что эти полномочия были предоставлены не зря.

