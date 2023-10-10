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Китай отреагировал на российский удар по кафе на Харьковщине: что заявили в Пекине

Пекин очень обеспокоен и глубоко скорбит из-за смерти гражданских, которых Россия официально назвала "неонацистами"

сегодня, 13:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Прогнозируемо КНР не нашла в себе силы обвинить Россию за ракетный удар по Харьковской области, когда в селе Гроза погибли больше 50 гражданских. Пекин лишь признал, что удар по кафе в селе Гроза Харьковской области привел к гибели мирного населения, защита которого должна быть приоритетом. Вот только, кто стоит за этим ударом – китайские дипломаты так и не сказали. Как передает портал "Комментарии", соответствующую позицию Китая во время заседания Совета Безопасности ООН озвучил зампосла Китая в ООН Гэн Шуан.

Китай отреагировал на российский удар по кафе на Харьковщине: что заявили в Пекине

Удар по селу Гроза. Фото: из открытых источников

Также Китай в очередной раз использовал формулировку о том, что в Украине происходит конфликт, а не полноценная война, вызванная российским вторжением.


"В своих предыдущих заявлениях Китай призывал обе стороны к спокойствию и сдержанности, уважению международного права, соблюдению принципов соразмерности [при применении силы], чтобы обезопасить гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Китай глубоко обеспокоен продолжительностью украинского кризиса и нарастанием пламени войны, которое вредит гражданским, что мы считаем очень печальным", – высказался китайский дипломат.

Гэн Шуан также призвал "обе стороны" начать поиск пути для переговоров, чтобы шаг за шагом приблизиться к миру.

Напомним, 5 октября оккупанты ударили ракетой (вероятно "Искандером") по кафе в селе Гроза на Харьковщине. Именно в то время, когда там проходила панихида по погибшему на войне односельчанину. В результате погибли 52 человека – каждый шестой житель села.

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