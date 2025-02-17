Китай неожиданно меняет позицию по окончании войны в Украине: появились новые детали

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности участия Китая в мирных переговорах, однако отметил, что за переговорным столом должны быть только те, кто готов взять на себя ответственность за гарантии безопасности, поддержку Украины и прекращение российской агрессии. Об этом он заявил 17 февраля во время общения с журналистами.

В Китае изменили свою позицию по войне в Украине (фото из открытых источников)

"Относительно Китая. Смотрите, мы ведь всегда говорили, что мы готовы иметь присутствие серьезных игроков. Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готов взять на себя ответственность как гарантий безопасности, так и помощи, так и остановки Путина, так и инвестирования в восстановление Украины", — отметил президент.

Он подчеркнул, что Китай стал проявлять интерес к давлению на президента России Владимира Путина с целью завершения войны.

Зеленский также сообщил, что встреча между Игорем Сибигой и Ван был важной, и в ней принимал участие глава Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил необходимость диалога с китайским руководством, поскольку это может способствовать давлению на Путина для прекращения войны. По его словам, впервые заметна реальная заинтересованность Китая в этом процессе.

Президент предположил, что внимание Пекина могло быть вызвано всеобщим ускорением дипломатических процессов. Он также подчеркнул, что Украина не может отказываться от помощи со стороны других стран, особенно государств Глобального Юга, если они готовы оказывать давление на Россию для завершения войны.

"Поэтому я считаю, что это важная встреча. За этой встречей может быть продолжен диалог на другом уровне", – подытожил глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай и Бразилия выступили с совместным заявлением о завершении войны в Украине. Глава МИД Китая Ван И и главный внешнеполитический советник президента Бразилии Селсо Аморим на встрече в рамках Мюнхенской конференции безопасности выразили готовность помочь в политическом решении "украинского кризиса".

Об этом сообщили в китайском Министерстве иностранных дел, отметив, что Китай и Бразилия полностью поддерживают деятельность группы "Друзья мира", поддерживающей так называемый "китайско-бразильский консенсус из шести пунктов" для мирного урегулирования ситуации в Украине. Они также заявили о намерении и дальше активно способствовать политическому процессу.