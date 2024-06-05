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Китай настаивает на своем мирном плане для Украины: сколько стран его поддержали

Официальный Пекин считает, что "условия для мирных переговоров еще не готовы"

сегодня, 07:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава МИД Китая Ван И заявил, что план Пекина по урегулированию войны в Украине поддержали уже более двух десятков стран. Это произошло спустя несколько дней после того, как Пекин заявил, что пропустит предстоящий мирный саммит в Швейцарии, который организовывает Украина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Китай настаивает на своем мирном плане для Украины: сколько стран его поддержали

Китай. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат уточнил, что уже 26 стран согласились присоединиться или ищут пути присоединения к общему понимаю, которого достигли Китай и Бразилия. Всего же, положительный отклик на эти идеи дали 45 стран.

По его словам, Россия и Украина по отдельности "подтвердили большую часть содержания" принципов политического решения, изложенных Китаем и Бразилией в совместном заявлении в мае 2024 года.

При этом "Bloomberg" отмечает, что глава МИД Китая Ван И не упомянул основное требование Украины о том, чтобы Россия вывела свои войска с территории страны, в том числе, с территорий, аннексированных с 2014 года. Сообщается, что президенты воюющих стран отказались вести переговоры друг с другом.

Китайский дипломат добавил, что "условия для мирных переговоров еще не готовы", поэтому Китай будет "принимать собственные решения" по участию в таких встречах.

Документ, представленный Китаем и Бразилией, содержит призыв к международной конференции, где примет участие как Россия, так и Украина, как альтернатива мирному плану Киева, который поддерживают страны Запада и который будет обсуждаться на встрече в Швейцарии в этом месяце. Отметим, что Россию на этот саммит не пригласили.

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Также издание "Комментарии" сообщало – представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон не понимает, как Китай хочет играть свою роль в решении войны в Украине, если игнорирует Саммит мира, который занимается именно этим вопросом. Кроме того, Миллер подверг критике действия Китая, которые направлены на восстановление военной промышленности России.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-04/ukraine-summit-opens-door-to-limited-future-talks-with-russia
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