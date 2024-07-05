Китай и США могут остановить войну в Украине: смогут ли они объединиться ради мира

Китай и США вряд ли смогут скоординировать свои позиции для прекращения войны, развязанной Кремлем против Украины, считает главная консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.

Китай и США

Скоординировать позиции является сложной задачей, говорит эксперт, и добавляет, что Китай сейчас пытается играть роль антагониста США. По ее мнению, если США четко определили свою позицию по этой войне, оказывают всестороннюю помощь Украине и активно поставляют вооружение для ее победы, то Китай действует наоборот. Он отказался от поставки оружия обеим сторонам и занял так называемый нейтралитет, который на самом деле носит пророссийский характер. При этом Гриценко напомнила, что именно Китай призывает к мирному разрешению конфликта, предлагает сторонам сесть за стол переговоров, независимо от формата и состава делегаций, и достичь любого соглашения, которое устроит как Украину, так и Россию.

Эксперт подчеркнула, что Китай критикует США за поставку оружия Украине, в то же время сохраняя миротворческую риторику и заявляя о готовности сыграть конструктивную роль, без уточнения, что именно подразумевает.

Судя по всему, даже и желания особо нет выступать как медиатор, а просто риторика. Поэтому из США они вряд ли смогут о чем-нибудь договориться. У них принципиально разные взгляды на эту войну, на ее продолжение, на сценарии развития. И у Китая, и в США кардинально отличаются ценности, потому что это война, в том числе и о ценностном компоненте”, — сказала Гриценко.

Она добавила, что США и Китай могут найти точки соприкосновения в вопросах экологии, борьбы с терроризмом и наркотрафиком, поскольку эти темы имеют глобальный масштаб. Кроме того, важна коммуникация по Тайваню, ведь этот регион является взрывоопасным. Однако в отношении российско-украинской войны Китай имеет кардинально иной взгляд, он не верит в победу ни одной из сторон военным путем, поэтому настаивает на переговорах для достижения хотя бы временного перемирия, ведь многие страны на так называемом глобальном юге уже устали от этой войны. , добавила политолог

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Зеленский рассказывал , кто может РФ заставить остановить войну.



