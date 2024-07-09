Кислица предупредил мир о преступлениях, которые может совершить РФ: к чему призвал

Как заявил в сетях Х постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, Россия злоупотребляет правом вето, поэтому ее нужно лишить этой привилегии.

Сергей Кислица

При этом он обратил внимание на то, что как это парадоксально не звучит, но РФ до конца текущего месяца председательствует в Совбезе ООН. По словам дипломата, Российская Федерация склонна совершать самые отвратительные преступления именно во время своего председательства.

Кислица обратился к членам Совбеза ООН и призвал их пересмотреть возможность России пользоваться правом вето в ООН.

Сколько еще понадобится российским преступлениям, чтобы решить вопрос о пребывании диктаторского кремлевского режима в советской постоянной резиденции? Какие жестокости нужно сделать, чтобы вето агрессора было проигнорировано, а Совбез мог отреагировать на агрессию и военные преступления России?”, — написал Кислица.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после кровавого террора, который РФ устроила Украине 8 июля, бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил о том, что Украина должна осуществить демарш и предоставить официально и в письменном виде полный пакет документов на имя генсека ООН с требованием распространение всем странам — членам организации, против незаконного захвата РФ места в СБ ООН и не участвовать в заседаниях Совета Безопасности ООН, в случае приглашения, и призвать к этому партнеров, являющихся сейчас действующими членами Совбеза, на период председательства РФ до его окончания 31 июля. Это председательство, по мнению дипломата, само по себе — импотентность, а скорее окончательный диагноз о смерти Совбеза с российским незаконным участием.



