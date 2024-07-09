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Кислица предупредил мир о преступлениях, которые может совершить РФ: к чему призвал

Россию нужно лишить права вето в ООН, заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица

сегодня, 13:55
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил в сетях Х постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, Россия злоупотребляет правом вето, поэтому ее нужно лишить этой привилегии.

Кислица предупредил мир о преступлениях, которые может совершить РФ: к чему призвал

Сергей Кислица

При этом он обратил внимание на то, что как это парадоксально не звучит, но РФ до конца текущего месяца председательствует в Совбезе ООН. По словам дипломата, Российская Федерация склонна совершать самые отвратительные преступления именно во время своего председательства.

Кислица обратился к членам Совбеза ООН и призвал их пересмотреть возможность России пользоваться правом вето в ООН.

Сколько еще понадобится российским преступлениям, чтобы решить вопрос о пребывании диктаторского кремлевского режима в советской постоянной резиденции? Какие жестокости нужно сделать, чтобы вето агрессора было проигнорировано, а Совбез мог отреагировать на агрессию и военные преступления России?”, — написал Кислица.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после кровавого террора, который РФ устроила Украине 8 июля, бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил о том, что Украина должна осуществить демарш и предоставить официально и в письменном виде полный пакет документов на имя генсека ООН с требованием распространение всем странам — членам организации, против незаконного захвата РФ места в СБ ООН и не участвовать в заседаниях Совета Безопасности ООН, в случае приглашения, и призвать к этому партнеров, являющихся сейчас действующими членами Совбеза, на период председательства РФ до его окончания 31 июля. Это председательство, по мнению дипломата, само по себе — импотентность, а скорее окончательный диагноз о смерти Совбеза с российским незаконным участием.




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