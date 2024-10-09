Кирилл Буданов лично был при зачистке завода в Волчанске: что говорят военные

Неизвестные ранее детали освобождения Волчанского агрегатного завода рассказал командир подразделения "Стугна" спецподразделения Тимура ГУР МО Украины с позывным Линукс в эфире национального телемарафона, информирует портал "Комментарии".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Он заявил, что важным этапом миссии стало незаметное для врага накопление наших сил и средств в районе проведения боевой задачи.

"Это как раз классика операций для спецподразделений. Это сложная многоэтапная операция, к выполнению которой были вовлечены большие силы: и беспилотных систем, и артиллерии, и личного состава, имеющего опыт зачистки подобных построек. Это была задача для нас, и мы ее выполнили полностью", ― отметил разведчик.

По его словам, одним из важных факторов во время осуществления миссии была четкая координация между задействованными в штурме группами спецподразделения Тимура — "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Террор".

"Каждая из этих групп имела свою специфику работы, и в целом удалось соблюсти эту координацию. Это всегда важно в любых подразделениях", – подчеркнул Линукс.

Также он рассказал о роли начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова во время освобождения Волчанского агрегатного завода.

"Ни для кого не секрет, что Кирилл Алексеевич Буданов часто непосредственно участвует в операциях. Конкретно в этой операции он был с нами в ключевой момент, на ключевом этапе. Несколько суток присутствовал, непосредственно руководил миссией. Безусловно, это поддерживает бойцов, дает им мотивацию", – сказал разведчик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Подразделы ГУР зачистили от оккупантов Агрегатный завод в Волчанске (ВИДЕО)

В результате очень сложной и успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МОУ, передает портал "Комментарии".