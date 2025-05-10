logo

BTC/USD

103775.55

ETH/USD

2362.26

LTC/USD

103.57

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ким Чен Ын сделал новое заявление о войне против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Ким Чен Ын сделал новое заявление о войне против Украины

Диктатор КНДР вспомнил о "братском народе" России

сегодня, 07:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Участие войск КНДР в войне России против Украины является "законным" и "обоснованным". Такой шаг Пхеньяна есть проявлением суверенного права на поддержку "братского народа". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters, цитируя заявление северокорейского диктатора Ким Чен Ына. 

Ким Чен Ын сделал новое заявление о войне против Украины

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Как пояснил северокорейский лидер, действия КНДР на стороне России в войне против Украины является проявлением "суверенного права" защищать "братский народ".

Ким также вспомнил о так называемой "Курской операции" и отметил северокорейских военных, участвовавших в боевых действиях. Он назвал их "героями" и "высшими представителями чести нации".

Кроме того, северокорейский лидер предупредил о готовности применить военную силу, если Соединенные Штаты будут продолжать то, что он назвал военными провокациями против России.

Читайте также на портале "Комментарии" — северокорейский диктатор Ким Чен Ын посетил заводы Северной Кореи, где производство снарядов было увеличено в четыре раза. Он подчеркнул важность этого шага для укрепления боевой мощи.

Во время визита Ким не скрывал своего восторга от работы завода, который увеличил производство "в четыре раза по сравнению со среднегодовым уровнем". Диктатор отметил, что это "важный шаг для повышения боевой мощи" вооруженных сил Северной Кореи. 

Как сообщали северокорейские законодатели, Северная Корея поставляла России "ракеты и снаряды на миллиарды долларов" для ведения войны в Украине, а также отправила около 15 000 своих военнослужащих. Эти поставки помогли России укрепить свои позиции на западе Курской области и стали еще одним шагом в укреплении экономических и политических связей между двумя странами, которые находятся под международными санкциями.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости