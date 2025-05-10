Ким Чен Ын сделал новое заявление о войне против Украины

Участие войск КНДР в войне России против Украины является "законным" и "обоснованным". Такой шаг Пхеньяна есть проявлением суверенного права на поддержку "братского народа". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters, цитируя заявление северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Как пояснил северокорейский лидер, действия КНДР на стороне России в войне против Украины является проявлением "суверенного права" защищать "братский народ".

Ким также вспомнил о так называемой "Курской операции" и отметил северокорейских военных, участвовавших в боевых действиях. Он назвал их "героями" и "высшими представителями чести нации".

Кроме того, северокорейский лидер предупредил о готовности применить военную силу, если Соединенные Штаты будут продолжать то, что он назвал военными провокациями против России.

Читайте также на портале "Комментарии" — северокорейский диктатор Ким Чен Ын посетил заводы Северной Кореи, где производство снарядов было увеличено в четыре раза. Он подчеркнул важность этого шага для укрепления боевой мощи.

Во время визита Ким не скрывал своего восторга от работы завода, который увеличил производство "в четыре раза по сравнению со среднегодовым уровнем". Диктатор отметил, что это "важный шаг для повышения боевой мощи" вооруженных сил Северной Кореи.

Как сообщали северокорейские законодатели, Северная Корея поставляла России "ракеты и снаряды на миллиарды долларов" для ведения войны в Украине, а также отправила около 15 000 своих военнослужащих. Эти поставки помогли России укрепить свои позиции на западе Курской области и стали еще одним шагом в укреплении экономических и политических связей между двумя странами, которые находятся под международными санкциями.



