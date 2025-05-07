КНДР будет помогать РФ в войне еще активнее: о чем заявил Ким Чен Ын

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын посетил заводы Северной Кореи, где производство снарядов было увеличено в четыре раза. Он подчеркнул важность этого шага для укрепления боевой мощи. Об этом сообщает "Reuters".

Ким Чен Ын и Путин. Фото: из открытых источников

Во время визита Ким не скрывал своего восторга от работы завода, который увеличил производство "в четыре раза по сравнению со среднегодовым уровнем". Диктатор отметил, что это "важный шаг для повышения боевой мощи" вооруженных сил Северной Кореи.

Как сообщали северокорейские законодатели, Северная Корея поставляла России "ракеты и снаряды на миллиарды долларов" для ведения войны в Украине, а также отправила около 15 000 своих военнослужащих. Эти поставки помогли России укрепить свои позиции на западе Курской области и стали еще одним шагом в укреплении экономических и политических связей между двумя странами, которые находятся под международными санкциями.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белгородской области войска оккупантов усилили северокорейскими военными и сейчас там очень сложная ситуация. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Очень тяжелая ситуация на Белгородщине. На Белгородщине уже появились северокорейцы. Россияне там очень давят. Насколько нам удастся удержать этот плацдарм пока вопрос открытый", — отметил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – приблизительно 600 северокорейских военнослужащих были ликвидированы на войне России против Украины. Такую цифру назвал южнокорейский законодатель Ли Сон Квун со ссылкой на данные разведывательного агентства.

Военный детализировал, что сейчас потери войск КНДР оцениваются в 4700 человек, "включая около 600 погибших".

"Тела убитых кремированы в Курске, а потом останки привезли в КНДР", — сказал он.



