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Ким Чен Ын предложил Путину посетить Северную Корею: что ответили в Кремле

В Кремле рассказали, принял ли Путин приглашение Ким Чен Ына о визите в КНДР.

сегодня, 15:16
Автор:
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Slava Kot
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12 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал на собственном бронепоезде в Россию, где встретился с Владимиром Путиным. После нескольких дней официальных встреч и переговоров Ким Чен Ын предложил Путину посетить Северную Корею.

Ким Чен Ын предложил Путину посетить Северную Корею: что ответили в Кремле

Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин уже вернулся в Москву и между лидерами стран не запланированы новые встречи. По словам Пескова, во время последней встречи Ким Чен Ын предложил Путину посетить Северную Корею.


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"Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР", — сказал Песков, однако не указал на возможную дату визита Путина в Северную Корею.

Итоги встреч Песков назвал "своевременными, полезными и конструктивными" и добавил, что Кремль и дальше продолжит развивать отношения с Пхеньяном, куда должен отправиться министр иностранных дел России Сергей Лавров в октябре.

Встреча Путина и Ким Чен Ына вызвала обеспокоенность в США, где считают, что Россия хочет получить от КНДР оружие для войны в Украине, а взамен предлагает Северной Корее технологии для баллистических ракет и спутников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какое влияние может оказать северокорейское оружие на войну в Украине, если Россия его будет получать, несмотря на запрет ООН. Кроме того, глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Москва еще до встречи Путина и Ким Чен Ына уже получала оружие из Северной Кореи.

Также "Комментарии" писали о Соединенных Штатах, которые пригрозили Северной Корее из-за возможных поставок оружия. В США указали, что в таком случае КНДР заплатят высокую цену.




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Источник: https://t.me/tass_agency/209560
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