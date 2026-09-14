Ким Чен Ын готовит страшный ад для Украины: на Западе ошарашили тревожными перспективами

Северная Корея может значительно расширить свое военное участие на стороне России в войне против Украины. Несмотря на большие потери первого контингента, Пхеньян не демонстрирует намерений сворачивать сотрудничество с Москвой и способен направить новых военнослужащих. Об этом говорится в аналитическом материале BBC.

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Россия может развернуть до 50 тысяч северокорейских военных. По оценке ГУР Минобороны, сейчас на территории РФ остаются около 8500 бойцов КНДР. Их объединили в четыре бригады группировки войск "Север", основной задачей которых является прикрытие российской границы в Курской области.

Пока украинская разведка не фиксирует активного участия этих подразделений в боевых действиях или присутствии регулярных частей армии КНДР на оккупированных территориях Украины. Однако Пхеньян уже получил то, чего раньше его войскам не хватало — реальный опыт современной войны.

Исследователь Института политических исследований Асан Ян Ук отмечает, что после первых больших потерь северокорейские солдаты начали адаптироваться, в частности, к массовому использованию беспилотников.

По данным украинской разведки, потери КНДР во время Курской операции могли составить около 3000 погибших и 1500 раненых. BBC Korea на основе анализа мемориального места оценивала количество погибших примерно в 2300 человек.

Однако даже такие потери не остановили сотрудничество Пхеньяна с Кремлем. Для России военные КНДР являются дополнительным человеческим ресурсом, позволяющим частично компенсировать потери без новой масштабной мобилизации. Северная Корея получает уникальный боевой опыт, углубляет военные связи с Москвой и может рассчитывать на экономические и технологические выгоды.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские оккупационные войска столкнулись с резким ростом потерь автомобильного транспорта, а сентябрь может стать для армии РФ рекордным по этому показателю. На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя ситуацию с российской логистикой.