Кім Чен Ин готує страшне пекло для України: на Заході ошелешили тривожними перспективами

Північна Корея може значно розширити свою військову участь на боці Росії у війні проти України. Попри великі втрати першого контингенту, Пхеньян не демонструє намірів згортати співпрацю з Москвою та потенційно здатен направити нових військовослужбовців. Про це йдеться в аналітичному матеріалі BBC.

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Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Росія може розгорнути до 50 тисяч північнокорейських військових. За оцінкою ГУР Міноборони, зараз на території РФ залишаються приблизно 8500 бійців КНДР. Їх об’єднали у чотири бригади угруповання військ "Північ", основним завданням яких є прикриття російського кордону в Курській області.

Наразі українська розвідка не фіксує активної участі цих підрозділів у бойових діях чи присутності регулярних частин армії КНДР на окупованих територіях України. Однак Пхеньян уже отримав те, чого раніше його військам бракувало, — реальний досвід сучасної війни.

Дослідник Інституту політичних досліджень Асан Ян Ук зазначає, що після перших великих втрат північнокорейські солдати почали адаптуватися, зокрема до масового використання безпілотників.

За даними української розвідки, втрати КНДР під час Курської операції могли становити близько 3000 загиблих та 1500 поранених. BBC Korea на основі аналізу меморіального місця оцінювала кількість загиблих приблизно у 2300 осіб.

Однак навіть такі втрати не зупинили співпрацю Пхеньяна з Кремлем. Для Росії військові КНДР є додатковим людським ресурсом, який дозволяє частково компенсувати втрати без нової масштабної мобілізації. Північна Корея натомість отримує унікальний бойовий досвід, поглиблює військові зв’язки з Москвою та може розраховувати на економічні й технологічні вигоди.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські окупаційні війська зіткнулися з різким зростанням втрат автомобільного транспорту, а вересень може стати для армії РФ рекордним за цим показником. На це звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, коментуючи ситуацію з російською логістикою.