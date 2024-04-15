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Киеву будет сложно отказать Макрону. В чем угроза олимпийского перемирия

Украина будет сложно отказать президенту Франции Эммануэлю Макрону, желающему ввести так называемое «олимпийское перемирие». При этом есть угроза, что РФ может использовать это время, чтобы перевооружиться

сегодня, 15:06
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Франции Эммануэль Макрон предложил перемирие и прекращение огня на период Олимпийских игр с 26 июля по 11 августа. Он рассчитывает на Китай по этому вопросу.

Киеву будет сложно отказать Макрону. В чем угроза олимпийского перемирия

Эммануэль Макрон

Это серьезная заявка на смену парадигмы конфликта РФ и Украины. Ведь отказать Макрону нам будет сложно, ведь Украина тоже должна фиксировать перспективу мирного урегулирования и нужно показывать определенные практические шаги для этого",
– отметил в Фейсбуке политтехнолог Олег Постернак.

Вместе с тем политолог Константин Матвиенко предполагает, что эти две недели "перемирия" дадут возможность врагу перегруппировать резервы, накопить оружие и начать массированное наступление.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил новую инициативу, в которой он призывает прекратить во время проведения Олимпийских игр все военные конфликты в мире, в том числе и в Украине. В этом контексте Макрон выразил надежду, что Китай может помочь в продвижении такого намерения.

При этом бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что всегда на время Олимпийских игр ООН принимает резолюции, в которых призывает мировое сообщество остановить военные конфликты на не совершать акты агрессии. При этом он добавил, что подобный призыв не остановил Россию от того, чтобы в феврале 2014 года начать аннексию украинского Крыма.

К инициативе Макрона очень скептически отнеслись военные. В частности, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил , что идея президента Франции ничего не даст и Украина это уже проходила. По его словам, Запад, очевидно, снова хочет получить очередное подтверждение, что России верить нельзя, она никогда не выполняет договоренности.




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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid0jSHG2Gxcnpz2Pd5G6heS73LVc2mCZ4R3s7vCrEsMCBnVdYCdpaBkGjYDtRxQWarhl
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