Киеву будет сложно отказать Макрону. В чем угроза олимпийского перемирия

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил перемирие и прекращение огня на период Олимпийских игр с 26 июля по 11 августа. Он рассчитывает на Китай по этому вопросу.

Эммануэль Макрон

Это серьезная заявка на смену парадигмы конфликта РФ и Украины. Ведь отказать Макрону нам будет сложно, ведь Украина тоже должна фиксировать перспективу мирного урегулирования и нужно показывать определенные практические шаги для этого",

– отметил в Фейсбуке политтехнолог Олег Постернак.

Вместе с тем политолог Константин Матвиенко предполагает, что эти две недели "перемирия" дадут возможность врагу перегруппировать резервы, накопить оружие и начать массированное наступление.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил новую инициативу, в которой он призывает прекратить во время проведения Олимпийских игр все военные конфликты в мире, в том числе и в Украине. В этом контексте Макрон выразил надежду, что Китай может помочь в продвижении такого намерения.

При этом бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что всегда на время Олимпийских игр ООН принимает резолюции, в которых призывает мировое сообщество остановить военные конфликты на не совершать акты агрессии. При этом он добавил, что подобный призыв не остановил Россию от того, чтобы в феврале 2014 года начать аннексию украинского Крыма.

К инициативе Макрона очень скептически отнеслись военные. В частности, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил , что идея президента Франции ничего не даст и Украина это уже проходила. По его словам, Запад, очевидно, снова хочет получить очередное подтверждение, что России верить нельзя, она никогда не выполняет договоренности.