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Киев выдвинул жесткое требование: СМИ нашли документ, раздраконивший США

Украина передала партнерам документ с условием территориальных переговоров

сегодня, 21:51
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Лиля Воробьева

Переговоры в Лондоне, первоначально позиционировавшиеся как один из ключевых этапов мирного процесса, претерпели снижение статуса после того, как Украина официально передала своим международным партнерам документ с четким условием: никакие обсуждения территориальных вопросов не будут рассматриваться до полного и безусловного прекращения огня . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Киев выдвинул жесткое требование: СМИ нашли документ, раздраконивший США

Переговоры в Лондоне (фото из открытых источников)

Согласно обнародованной информации, Украина передала этот документ европейским партнерам 22 апреля. В Вашингтоне этот шаг вызвал озабоченность — в США предполагают, что позиция Киева может противоречить предыдущим неофициальным договоренностям между США и Россией.

Особое недовольство вызвал отказ Украины принимать отдельные пункты, предложенные специальным представителем президента США Стива Виткоффа. В частности, речь идет не только о статусе Крыма, но и о других потенциальных компромиссах, которые, по замыслу американской стороны, могли бы ускорить завершение войны.

Вашингтон настаивает на том, чтобы Украина и Европа согласились признать контроль России над примерно 20% украинской территории, включая Крым. Официальный Киев категорически отвергает такие предложения, подчеркивая: не может быть и речи о каких-либо уступках, пока со стороны РФ продолжаются боевые действия.

В свою очередь, Россия требует снятия санкций ЕС до завершения переговоров, однако европейские страны отказываются от подобного шага. Это создает дополнительные препятствия в достижении хотя бы промежуточного консенсуса.

Несмотря на сложности, дипломатическая работа не прекратилась. В Лондоне прошли встречи между министрами иностранных дел и обороны Великобритании Дэвидом Лемми и Джоном Хили с украинскими коллегами. Также состоялся разговор Хили с Китом Келлогом, еще одним американским спецпредставителем в переговорах по Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп жестоко раскритиковал заявление Зеленского . Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике заявление Владимира Зеленского о том, что Украина никогда не признает оккупацию Крыма. Он считает такие слова опасными и усложняющими шанс на прекращение войны.

Трамп заявил, что ситуация для Украины очень серьезная. По его словам, Зеленский должен сделать выбор — либо идти в мир, либо продолжать войну еще три года, пока страна не потеряет все.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-western-countries-meet-russia-war-diplomats-say-breakthrough-unlikely-2025-04-23/
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