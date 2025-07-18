Келлог повез Трампу важные доказательства: что показало ГУР спецпредставителю США

В Киеве спецпредставителю США Киту Келлогу показали электронные детали западного производства, которые были найдены в российском оружии. Их изъяли из ракет, "Шахедов" и другого вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Кит Келлог. Фото: ГУР Минобороны

В сообщении говорится, что специальную выставку для спецпредставителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины организовал портал War&Sanctions ГУР МО вместе с собратьями из Сил обороны Украины и Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

"Среди идентифицированных компонентов — критически важная для изготовления высокоточного вооружения микроэлектроника, которую российский оборонно-промышленный комплекс получил по "серым схемам" в обход международных санкций", — рассказали в разведке.

В украинской разведке отмечают, что Киту Келлогу, в частности, продемонстрировали западные элементы ирано-российских дронов-камикадзе Shahed ("Герань") и российских "Гербера", которые используются для ударов по гражданским объектам в Украине.

В ГУР Минобороны отметили важность усиления контроля за соблюдением санкций и ответственности компаний, продукция которых в конечном итоге оказывается в руках агрессора.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о завершении двухдневного визита в Киев генерала Кита Келлога, специального представителя президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

По словам Ермака, во время встреч были подробно обсуждены оборонное сотрудничество, совместные проекты и необходимость продолжения давления на Кремль, чтобы приблизить мир, основанный на силе и справедливости.



