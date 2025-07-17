Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о завершении двухдневного визита в Киев генерала Кита Келлога, специального представителя президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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По словам Ермака, во время встреч были подробно обсуждены оборонное сотрудничество, совместные проекты и необходимость продолжения давления на Кремль, чтобы приблизить мир, основанный на силе и справедливости.

"Мы многие важные вещи обсудили и проработали, очень системно, конструктивно и дальше будем двигаться к укреплению обороноспособности, совместных проектов и усилению давления на Путина ради мира и справедливости", — отметил Ермак в своем Telegram.

Глава ОП поблагодарил американского генерала за постоянную поддержку Украины и подчеркнул, что видения Киева и американских партнеров совпадают: справедливый мир возможен только при условии решительного ответа на агрессию. По информации источников РБК-Украина, генерал Келлог покинул территорию Украины вчера по завершении официального визита.

Интересным фактом стало то, что во время пребывания в Украине спецпредставителя США российские войска существенно снизили интенсивность обстрелов, как иронически отметил президент Владимир Зеленский, это свидетельствует о страхе России перед американским влиянием.

Кроме того, генерал Келлог посетил украинские оборонные предприятия, где лично ознакомился с процессом разработки и производства отечественных дронов.

Как уже писал портал "Комментарии", представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия якобы готова провести третий раунд переговоров с Украиной, однако пока "ожидает инициативу" со стороны Киева, который должен определиться со своей позицией.